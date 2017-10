Οκτώβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δεξαμενή πολύτιμης σκέψης Συνεδρίασε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου για πρώτη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με μοναδικό θέμα στην ατζέντα τη συγκρότηση του σε σώμα και την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και αναπληρωτή του. Στη θέση του προέδρου και του γραμματέα, κατά την τετραετή θητεία του οργάνου, θα εναλλαχθούν ο εκπρόσωπος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθηγητής Στέργιος Γκανάτσιος για τα δύο πρώτα χρόνια και ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθηγητής Γιάννης Μπακούρος για τα δύο τελευταία, ενώ αντιπρόεδρος θα είναι ο καθηγητής Εμμανουήλ Κακαράς, διευθυντής του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και β’ γραμματέας ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Λευτέρης Τοπάλογλου.

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας μετά από μια μακρά διαδρομή. Πρόκειται για ένα όργανο που θα λειτουργήσει ως δεξαμενή πολύτιμης σκέψης και πρωτοβουλιών για την ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας, με αιχμή του δόρατος θέματα πρωτοπορίας και καινοτομίας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης, προσθέτοντας ότι «το συμβούλιο θα αποτελέσει όργανο στη διάθεση όλων όσοι θέλουν να προσελκύσουν επενδύσεις, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ώστε να επιστρέψουν οι νέοι επιστήμονες, να καινοτομήσουν, για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στη Δυτική Μακεδονία του αύριο».









Ο πρώτος πρόεδρος του οργάνου Στέργιος Γκανάτσιος μετά τη λήξη της πρώτης συνεδρίασης τόνισε ότι το συμβούλιο θα επιληφθεί θεμάτων έρευνας και καινοτομίας, ώστε να βοηθήσει τη Δυτική Μακεδονία να ξεφύγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ενώ ο γραμματέας Γιάννης Μπακούρος δήλωσε ότι «με βάση τη συμμετοχή στο συμβούλιο 11 ισότιμων μελών και μετά από πρόταση του Πανεπιστημίου για εναλλαγή στο ρόλο του προέδρου και του γραμματέα προχωράμε στην επόμενη φάση που είναι να μπορέσει το ΠΣΕΚ να διαμορφώσει ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης που θα βοηθήσει στη γρήγορη αποτελεσματική και ουσιαστική βοήθεια προς όλα τα όργανα της Περιφέρειας».

