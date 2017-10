Οκτώβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Οκτώβρη Διήμερο προσκύνημα στον Κηπουρειό Γρεβενών και στη Φλώρινα διοργανώνουν, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Οκτώβρη, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών Κεντρικής Μακεδονίας της ΟΓΕ.

Το Σάββατο 7 Οκτώβρη, στις 10:30 το πρωί στην πλατεία του Κηπουρειού, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής στις αλύγιστες αγωνίστριες από το Κηπουρειό Γρεβενών που βρέθηκαν εξόριστες στο Τρίκερι.

