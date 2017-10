Οκτώβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Οσο κοστίζει ένας εσπρέσο πωλούνται τα παλιά σπίτια στη Σικελία. Δεκάδες εκατοντάδες σπίτια έχουν μέχρι σήμερα πουληθεί έναντι ενός ευρώ σε μια προσπάθεια να σωθούν τα ιστορικά κέντρα πόλεων. Στη Σικελία πωλούνται παλιά σπίτια για ένα ευρώ αναφέρει η Deutsche Welle σε δημοσίευμά της. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση μέσα σε τρία χρόνια να το αναπαλαιώσει και να καταβάλει 5.000 ευρώ στο δήμο.



Στη Γκάντζι ένα σπίτι κοστίζει όσο και ένας εσπρέσο. Η Εγκίντια ντε Μπενεντίκτις δεν πίστευε στα μάτια της όταν διάβασε την είδηση. «Είναι δυνατόν; Πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε» είπε στο σύζυγό της και πέταξαν από το Βέλγιο στη Σικελία. Και ήταν αλήθεια σε ένα μικρό δήμο ανάμεσα στο Παλέρμο και την Κατάνια πωλούνται σπίτια για ένα ευρώ. Η Γκάντζι βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή, δύο ώρες μακριά με το αυτοκίνητο από το Παλέρμο. Η πόλη χτίστηκε πάνω στους βράχους και σήμερα μένουν ακόμα 6.700 άνθρωποι. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης ο χρόνος έχει σταματήσει στο Μεσαίωνα. Ανάμεσα στα τείχη της πόλης, τις αμέτρητες εκκλησίες και τα στενά σοκάκια ο κόσμος που κυκλοφορεί είναι πάντως λιγοστός. Η θέα είναι μαγευτική ατενίζοντας την Αίτνα και τα γραφικά μονοπάτια. Μόνο που από την ωραία θέα δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Γι αυτό πολλοί προτιμούν να φύγουν σε άλλες πόλεις. Ο δήμαρχος της πόλης Φραντσέσκο Πάολο Μιλιάτσο είναι πολύ περήφανος για την ιδέα να ξαναζωντανέψει την πόλη πουλώντας παλιά σπίτια για ένα μόνο ευρώ. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση μέσα σε τρία χρόνια να το αναπαλαιώσει και να καταβάλλει 5.000 ευρώ στο δήμο. Ο στόχος σύμφωνα με τον δήμαρχο είναι «να πάρει και πάλι αξία το ιστορικό κέντρο, να αυξηθεί ο πληθυσμός και να στηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις». Πανάκριβη η αναπαλαίωση Μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί περίπου εκατό σπίτια για ένα ευρώ, από τότε που είχε την ιδέα ο προκάτοχός του σημερίνου δημάρχου Τζουζέπε Φεραρέλο. Το σχέδιο έχουν αρχίσει να αντιγράφουν η Τοσκάνη ή το Λάτιο. Τα παλιά, ερειπωμένα σπίτια ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι έχουν υποσχεθεί στο δήμο ότι θα τα πουλήσουν για ένα ευρώ. Στην ιστοσελίδα του δήμου μάλιστα περιγράφονται τριάντα τέτοια ακίνητα και μπορεί κανείς να αποκομίσει μια πρώτη εντύπωση. Η 69χρονη ντε Μπενεντίκτις που αγόρασε το σπίτι πάντως πριν από τρία χρόνια δηλώνει πως έπρεπε να γίνει πολλή δουλειά. Το ζευγάρι από το Βέλγιο επένδυσε 75.000 ευρώ για την αναπαλαίωσή του.



Τα σπίτια πρέπει στην ουσία να ξαναγίνουν από την αρχή. Χρειάζονται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, θέρμανση, κουφώματα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Το πείραμα στη Γκάντζι έχει σίγουρα ενδιαφέρον αλλά θα πρέπει να το σκεφθεί κανείς καλά πριν κάνει το τελικό βήμα. DW loading…

