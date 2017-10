Οκτώβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Στο συρτάρι του υπουργείου Οικονομικών θα καταλήξουν για άλλη μια χρονιά όπως όλα δείχνουν τα σχέδια και οι προτάσεις για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας οχημάτων.



Στην Καραγιώργη Σερβίας αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν ριζικές αλλαγές στα τέλη του 2018 και με δεδομένο ότι ο ετήσιος στόχος προβλέπει εισπράξεις 1,1 δισ. ευρώ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μικρές διορθώσεις που θα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και ειδικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.



Το σχέδιο που προωθείται τώρα είναι να γίνουν μειώσεις στα τέλη για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό την τελευταία στιγμή οι υπόλοιποι κάτοχοι οχημάτων θα κληθούν το Δεκέμβριο να πληρώσουν τα ίδια ακριβώς τέλη που πλήρωσαν και για το 2017. Για την πλειονότητα των κατόχων οχημάτων τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι τα εξής: Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 1/11/2010 newsbeast loading…

