Οκτώβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Είμαστε ό,τι τρώμε. Μια ισορροπημένη διατροφή είναι η βάση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος, ενός οργανισμού που δεν είναι ευάλωτος και δεν πλήττεται εύκολα. Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία οι ιώσεις κάνουν σιγά σιγά την εμφάνισή τους. Η αλλαγή της θερμοκρασίας, η πολυκοσμία, οι αυξημένες καθημερινές υποχρεώσεις και το στρες, ο κακός ύπνος και, βέβαια, η κακή διατροφή είναι οι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση ιώσεων που μας καταπονούν και μας ρίχνουν στο κρεβάτι.



Η σοφή φύση έχει τα φάρμακα για όλα και μπορεί να κάνει την πρόληψη και αντιμετώπιση της ίωσης μια απλή υπόθεση. Το να είσαι και να παραμένεις υγιής μπορεί να είναι πιο εύκολο και απλό από ότι νομίζεις. Χρειάζεται απλώς να αλλάξεις ορισμένες από τις καθημερινές συνήθειές σου. Η διατροφολόγος Ζωή Γιαννακάκη μας δίνει πολύτιμες συμβουλές για να τονώσουμε με φυσικό τρόπο την άμυνα του οργανισμού μας και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ίωση που μπορεί αυτό το διάστημα να κάνει την εμφάνισή της: «Ο λόγος που μπορεί να μειωθεί η άμυνα του οργανισμού μας και να γίνουμε ευάλωτοι σε ιώσεις -εκτός από την κόπωση, την κακή ποιότητα ύπνου, το άγχος- είναι και το γεγονός ότι απομακρυνόμαστε όλο και πιο πολύ από την κατανάλωση φυσικών τροφών. Σε όλες τις φυσικές τροφές -που είναι ένα ισχυρό οπλοστάσιο κατά των λοιμώξεων-, θα βρεις ένα διατροφικό όφελος και ο συνδυασμός τους θα ενισχύσει σημαντικά τον οργανισμό σου.



Είναι βιολογικές. Φρεσκοκομμένα λαχανικά από τον κήπο και καρποί κατευθείαν από τα δέντρα, καλή ποιότητας πρωτεΐνες όπως φρέσκα αβγά, φρέσκο γάλα, γιαούρτι και τυρί (εξαιρετική πηγή φιλικών βακτηρίων για το πεπτικό μας σύστημα). Σημαντικός παράγοντας για μια καλή υγεία ο καθαρός αέρας, ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από καπνό και ακτινοβολία. Ηλιος, ώστε να συλλέγουμε την απαραίτητη βιταμίνη D. Σημαντικός παράγοντας για μια καλή υγεία ο καθαρός αέρας, ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από καπνό και ακτινοβολία. Ηλιος, ώστε να συλλέγουμε την απαραίτητη βιταμίνη D. Ωραία όλα αυτά για όποιον τα έχει. Για όποιον όμως δεν τα έχει, θα χρειαστεί να καταναλώνει βιολογικές τροφές τις οποίες -δυστυχώς- θα πρέπει να πληρώνει πιο ακριβά αλλά θα είναι βιοδιαθέσιμες σε θρεπτικά συστατικά (το εργοστάσιο που λέγεται «οργανισμός» θα μπορεί να αξιοποιεί πλήρως τις βιταμίνες και τα μέταλλά τους). Σταδιακά θα βλέπουμε τον οργανισμό να γίνεται όλο και πιο ανθεκτικός στις λοιμώξεις. Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα υπάρχει και ο δρόμος των διατροφικών συμπληρωμάτων. Βιταμίνες Α, C και Ε, προβιοτικά και επάρκεια σιδήρου και βιταμίνης D είναι ό,τι χρειάζεσαι. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με φυσικό τρόπο την ίωση; «Τα γεύματα θα πρέπει να είναι συχνά και εύπεπτα. Να είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, αντιοξειωτικά και μεταλλικά στοιχεία), και πρωτεΐνες (υψηλής βιολογικής αξίας). Τα κύρια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) θα πρέπει να αποτελούνται από έναν συνδυασμό (μια τριάδα) ζωικής τροφής (γαλακτοκομικά, κρέας, κοτόπουλο, κιμά κλπ) αμυλούχων τροφών (δημητριακά πρωινού, ρύζι, ψωμί, πατάτες, ζυμαρικά) και φρέσκιας τροφής όπως είναι οι σαλάτες, ή τα φρέσκα φρούτα ή ο φυσικός χυμός. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανάλωση σούπας (κοτόσουπα, γιουβαρλάκια, κρεατόσουπα, τραχανάς με τυρί κλπ) -γιατί πέρα από τη θρεπτική της αξία συμβάλλει και στη σωστή ενυδάτωση του ταλαιπωρημένου οργανισμού- και στη συχνή κατανάλωση νερού, χυμού αραιωμένου με νερό και ζεστών αφεψημάτων (χαμομηλιού και τσαγιού). Φυσικοί χυμοί, φρούτα και λαχανικά είναι αναγκαία γιατί είναι τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά που επιταχύνουν την ανάρρωση βοηθώντας το ανοσοποιητικό σύστημα. Το αριάνι/κεφίρ, το γιαούρτι και το τυρί (φέτα) σαν προϊόντα ζύμωσης είναι πλούσιες πηγές προβιοτικών (φιλικών βακτηρίων για την υγεία του πεπτικού συστήματος) και αποτελούν άριστα ενδιάμεσα γεύματα που τονώνουν τον οργανισμό και μειώνουν τις επιπτώσεις των φαρμάκων (αντιβιοτικών). Δέον θα ήταν να αποφύγουμε -όσο είναι δυνατόν- την κατανάλωση αναψυκτικών και επεξεργασμένων τροφίμων. Αν θελήσουμε γλυκό, μια πολύ θρεπτική επιλογή θα ήταν το σπιτικό ρυζόγαλο. bovary loading…

