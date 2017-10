Οκτώβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Είναι μια συνταγή που ακόμη και οι αρχάριοι μπορούν να ακολουθήσουν. Είναι μια παραδοσιακή γαλλική τάρτα που κατέκτησε τις κουζίνες του κόσμου. Υλικά



Για την ζύμη 3/4 φλυτζανιού βούτυρο, ανάλατο, σε θερμοκρασία δωματίου

1/2 φλυτζάνι ζάχαρη

1 μερίδα βανίλια

1 πρέζα αλάτι

1+3/4 φλυτζανιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις Για την γέμιση 1,5 φλυτζάνι ζάχαρη ξανθιά

3 αυγά

1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού

1/2 φλυτζάνι χυμό λεμονιού, φρεσκοστιμμένο

1/2 φλυτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις



Εκτέλεση Ανάψτε τον φούρνο στους 200 βαθμούς και βουτυρώστε καλά ένα ταψάκι

Σε μεγάλο μπολ βάλτε τη ζάχαρη και το βούτυρο και χτυπήστε τα δραστήρια, προσθέστε την βανίλια, το αλάτι, σιγά σιγά το αλεύρι ώσπου να ενσωματωθούν τα υλικά

Αυτή είναι η ζύμη: φτιάξτε μια μπάλα με τα χέρια, αφήστε λίγο να ξεκουραστεί και απλώστε την στο μέγεθος που θέλετε

Αν δεν θέλετε να κάνετε μόνοι σας ζύμη, αγοράστε μια έτοιμη, για τάρτες

Ψήστε την για 15 λεπτά στον φούρνο -Χωρίς αέρα η ζύμη δεν θα φουσκώσει και δεν χρειάζεστε μπίλιες ή φασόλια!

Βγάλτε τη ζύμη όταν έχει πάρει ένα ρόδινο χρώμα και αφήστε να κρυώσει λίγο

Σε μπολ βάλτε τα αυγά με τη ζάχαρη, προσθέστε το ξύσμα, τον χυμό λεμονιού, χτυπήστε με αυγοδάρτη

Προσθέστε σιγά σιγά το αλεύρι και ανακατέψτε ώσπου να γίνει ένα παχύ μείγμα

Ρίξτε το μείγμα στη ζύμη -Προστατεύστε την επιφάνεια με αλουμινόχαρτο και ψήστε για 20-30 λεπτά

Οταν η τάρτα είναι έτοιμη, μπορείτε να προσθέσετε στην επιφάνεια φέτες λεμόνι ή ξανθιά ζάχαρη! iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 4th, 2017 at 11:04 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.