Οκτώβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διαπράχθηκαν τον περασμένο Μάρτιο – Ως δράστες αυτών φέρονται τα -6- μέλη της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε προ δεκαημέρου από το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας



Από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών εξιχνιάστηκαν -2- περιπτώσεις κλοπής από οικίες που εγιναν στα Γρεβενά για τις οποίες φέρονται ως δράστες οι -6- ημεδαποί, πέντε άνδρες από 19 έως 40 χρόνων και μία 24χρονη γυναίκα, μέλη της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας (σχετικό: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει -18- κλοπές οικιών στην Πτολεμαΐδα και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας – Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Ελληνική Αστυνομία).

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών πρόεκυψε ότι, τον περασμένο Μάρτιο οι προαναφερόμενοι ημεδαποί χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία (modus operandi), ήτοι παραβιάζοντας πόρτες εισόδου ή μπαλκονόπορτες-παράθυρα με αιχμηρό αντικείμενο, αφαίρεσαν βραδινές ώρες της 16-03-2017 από την οικία 65χρονης ημεδαπής χρηματικό ποσό -1.800- ευρώ και κοσμήματα, ενώ εισήλθαν και σε οικία 61χρονου ημεδαπού, χωρίς να αφαιρέσουν κάτι. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 4th, 2017 at 16:01 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.