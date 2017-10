Οκτώβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Μετά την προσφυγή των οικολόγων στο ΣτΕ για την επένδυση του Ελληνικού, που ούτως η άλλως -παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς- βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα εξαιτίας της απόφαση του ΚΑΣ, άλλη προσφυγή -επίσης «οικολόγων»- στο ίδιο δικαστήριο απειλεί να ματαιώσει την επένδυση των 300 εκατ. ευρώ της ιταλικής Enel.



Οι Ιταλοί μαζί με τους Έλληνες συνεταίρους τους σχεδιάζουν τη δημιουργία, στον Καφηρέα της Εύβοιας, του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στην Ελλάδα. Το έργο, συνολικού κόστους 300 εκατ. ευρώ, άρχισε να κατασκευάζεται τον Ιούνιο, όμως τον Αύγουστο οι οικολόγοι προσέφυγαν στο ΣτΕ και πέτυχαν την αναστολή των εργασιών, με το επιχείρημα ότι το πάρκο -που θα προμηθεύσει με φθηνό ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά, με την ανάλογη οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου και στις εκπομπές αερίων- απειλεί τον… μπούφο που ενδημεί στην περιοχή και είναι προστατευόμενο πτηνό…



Οι κάτοικοι που έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητούν την ακύρωση του έργου λόγω του μπούφου, αν και η εταιρεία ENEL Green Power Hellas έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες, και μάλιστα υπήρχε σχεδιασμός τα εγκαίνια της επένδυσης να γίνουν από κοινού από τον Έλληνα και τον Ιταλό πρωθυπουργό, όταν ο κ. Τζεντιλόνι ήρθε προ καιρού στην Ελλάδα. Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες… iefimerida loading…

