Οκτώβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το «πράσινο φως» πήρε από την αρμόδια επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής το νομοσχέδιο για τη επιλογή φύλου από την ηλικία των 15 ετών και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τις θετικές επί της αρχής ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ, του Ποταμιού και της ΔΗΣΥ, ενώ η ΝΔ επιφυλάχθηκε. Καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Χρυσή Αυγή και η Ένωση Κεντρώων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής αφού παρουσίασε τη νομοτεχνική βελτίωση, σύμφωνα με την οποία η επιλογή φύλου θα μπορεί να γίνει από τα 15 έτη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ατεβαίνει στο 15ο έτος (σ.σ.: το όριο) της ηλικίας και αποδεχόμαστε τις προτάσεις των κομμάτων και της αντιπολίτευσης, που είχαν πει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε κάποια ιατρική γνωμοδότηση. Αυτή θα υπάρχει. Θα υπάρχει γνωμάτευση ιατρικού συμβουλίου το οποίο θα συσταθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με απόφαση του ΔΣ του». Ο εισηγητής της ΝΔ δήλωσε ότι επιφυλάσσεται και ότι θα καταθέσει τις δικές του νομοθετικές βελτιώσεις ενώ ζήτησε να μην αρκεί μια απλή δήλωση για την αλλαγή φύλου. in

