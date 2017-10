Οκτώβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λόγω επικινδυνότητας για την δημόσια υγεία» Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται προς γνωστοποίηση και εφαρμογή, ότι: Με την υπ’ αριθμ. 10614/102630-02-10-2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής – Τμήμα Φυτοπροστατευτικών & Βιοκτόνων προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και με αριθμό ανάρτησης στο διαδίκτυο ΖΞΝ14653ΠΓ-ΕΘΨ, ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ η οριστική διάθεση στην αγορά του ζιζανιοκτόνου PENCOT 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33 %) λόγω επικινδυνότητας για την δημόσια υγεία. Όσοι επαγγελματίες χρήστες προμηθεύτηκαν το εν λόγω προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.

Όσα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α’8).

