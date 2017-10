Οκτώβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Αποφασισμένο να βάλει στο… παιχνίδι της ανακύκλωσης τους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους δήμους φαίνεται πως είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος.



Όπως γράφει το «Έθνος» μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να παρουσιαστεί νομοσχέδιο που θα δίνει κίνητρα, αλλά θα μοιράζει και πρόστιμα για την ανακύκλωση.



Το ύψος των προστίμων που θα μπορούν να επιβάλλουν οι δήμοι θα φτάνει έως και τα 500 ευρώ. Αρχικά τα πρόστιμα θα αφορούν επιχειρήσεις, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν ανακυκλώνουν. Σημειώνεται ότι τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα να κάνουν ανακύκλωση σε τέσσερα ρεύματα (γυαλί, χαρτί, πλαστικό και μέταλλο). newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 4th, 2017 at 09:15 and is filed under ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.