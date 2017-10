Οκτώβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Προτείνω ένα από τα εύκολα και λατρεμένα γλυκά σοκολάτας, το μπράουνι. Η συγκεκριμένη συνταγή είναι πραγματικά από τις πιο επιτυχημένες! Υλικά 200 γραμμάρια σοκολάτα μαύρη

130 γραμμάρια ζάχαρη

150 γραμμάρια βούτυρο

70 γραμμάρια αλεύρι

3 αυγά

1 βανίλια

1 κουταλιά γλυκού νεσκαφέ

1 πρέζα αλάτι

50 γραμμάρια φουντούκια



Εκτέλεση Θερμάνετε τον φούρνο στους 180 βαθμούς

Βάλτε το βούτυρο και την σοκολάτα σε ένα μπολ, τοποθετήστε τα σε μπεν μαρί να λιώσουν

Ανακατέψτε για να ομογενοποιηθούν

Βγάλτε το στην άκρη

Σε άλλο μπολ χτυπήστε τα αυγά και προσθέστε τη ζάχαρη, το νεσκαφέ, την βανίλια (ώσπου να ασπρίσουν) και στη συνέχεια προσθέστε το αλεύρι σιγά σιγά

Ενσωματώστε το αλεύρι, ανακατέψτε καλά και ρίξτε το μείγμα σοκολάτας

Σπάστε σε χοντρά κομμάτια τα φουντούκια και ρίξτε τα στη ζύμη

Βουτυρώστε καλά ένα ταψάκι, ρίξτε το μείγμα και ψήστε σε φούρνο για 20-30 λεπτά

Βγάλτε το από το ταψάκι όταν θα έχει κρυώσει λίγο



Διαλέξτε μια σοκολάτα ποιότητας 50% ή 70% Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ξανθιά ζάχαρη για περισσότερο άρωμα Η κουταλιά νεσκαφέ χαρίζει έναν απίστευτο συνδιασμό αρωμάτων με τη βανίλια και το φουντούκι Μπορείτε να διακοσμήσετε το γλυκό σας με ζάχαρη άχνη

