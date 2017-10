Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ποια είναι τα προειδοποιητικά συμπτώματα και πώς μπορείτε να ξεφύγετε από τη ζώνη του κινδύνου



Πριν από λίγες ημέρες, μια (ακόμα) έρευνα έδειξε ότι η συνεχής ενασχόληση των νέων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπονομεύει την ψυχική υγεία τους, διότι τους ωθεί να συγκρίνονται συνεχώς με ρετουσαρισμένες και ψεύτικες εικόνες της πραγματικότητας. Είναι η πολλοστή φορά που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είμαστε εθισμένοι με τα κινητά και με τα social media και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε – για το δικό μας το καλό. Σύμφωνα με ειδικούς από το Κέντρο Συμπεριφορικής Υγείας της φημισμένης Cleveland Clinic, στην ομώνυμη πόλη του Οχάιο, η υπερβολική ενασχόληση με τα κινητά είναι όπως οποιοσδήποτε άλλος εθισμός και έχει κι αυτή ορισμένα προειδοποιητικά συμπτώματα. Το πρώτο είναι ότι αρχίζει να επεμβαίνει στην καθημερινή ζωή και το δεύτερο ότι εμφανίζονται συμπτώματα στέρησης όταν κάποιος προσπαθεί να την περιορίσει. Υπάρχει άραγε τρόπος να ελέγξει κανείς πόσο υγιής είναι (ή δεν είναι) η σχέση του με το κινητό του;

Οι ειδικοί της Cleveland Clinic συνιστούν να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα: 1. Η ενασχόλησή σας με το κινητό σας έχει αρχίσει να επηρεάζει τη δουλειά σας ή σας εμποδίζει να συγκεντρωθείτε στα μαθήματα ή στις δουλειές σας; 2. Σκέφτεστε το κινητό σας ακόμα κι όταν δεν το χρησιμοποιείτε; 3. Αισθάνεστε ανυπόμονοι και οξύθυμοι όταν δεν κρατάτε το κινητό σας; 4. Ελέγχετε διαρκώς το κινητό σας και επί περισσότερη ώρα απ’ όσο θα θέλατε; 5. Εχουν αρχίσει τα μέλη της οικογένειάς σας να γκρινιάζουν ότι ασχολείστε υπερβολικά πολύ με το κινητό σας; Λάβετε μέτρα. Αν απαντήσετε καταφατικά σε κάποια ή κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις, είστε σε ζώνη κινδύνου και είναι απαραίτητο να λάβετε μέτρα για να περιορίσετε τη χρήση του κινητού σας. Προσπαθήστε να ορίσετε κάποιες (λίγες στην αρχή) ώρες της ημέρας κατά τις οποίες δεν θα ασχολείστε με το κινητό σας. Θέστε στόχους και παρακολουθήστε την πορεία προς την επίτευξή τους δίχως να βασίζεστε στο κινητό σας για να σας προειδοποιεί, λ.χ. για μια προγραμματισμένη συνάντηση ή για να διαβάσετε μια πληροφορία που χρειάζεστε. Να αφιερώνετε καθημερινά λίγη ώρα στο τέλος της ημέρας για χαλαρωτικές δραστηριότητες, όπως η μουσική, στη διάρκεια των οποίων θα διατηρείτε το κινητό σας απενεργοποιημένο. Αν αυτό σας δυσκολεύει πολύ, απενεργοποιήστε τις πρώτες μέρες μόνο τις ειδοποιήσεις (μηνυμάτων, ενημερώσεων και κλήσεων). Πάνω απ’ όλα, μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να καταδυναστεύεται από το κινητό στη διάρκεια του ύπνου. Να διακόπτετε τη χρήση του τουλάχιστον μισή ώρα πριν πάτε στο κρεβάτι, ειδάλλως θα διατηρήσετε τον οργανισμό σας σε μια υπερένταση που είναι πιθανό να σας κρατήσει ξύπνιους για περισσότερη ώρα απ’ ό,τι θα έπρεπε. Φροντίστε επίσης να μη φορτίζετε το κινητό στο υπνοδωμάτιό σας, διότι κινδυνεύετε να σας ξυπνήσει κανένα μήνυμα μέσα στη νύχτα. Το ιδανικό είναι να μην έχετε καθόλου το κινητό μαζί στο υπνοδωμάτιό σας ή να είναι εντελώς απενεργοποιημένο. ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία

