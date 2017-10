Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Καθαριότητα μισή αρχοντιά αλλά κάπου να μπει κι ένα φρένο



Κι ανοίγεις τη βρύση και αφήνεις το νερό να τρέξει για να καθαρίσει τις τροφές. Στοπ. Μία παύση. Για ποιες τροφές μιλάμε; Αν έχεις βάλει μήλα και αχλάδια τότε συνέχισε αυτό που έκανες χωρίς να διακόψεις. Αν όμως όχι, τότε κλείσε τη βρύση και άκουσε με προσεκτικά. Κρέας-κοτόπουλο Οι πιθανότητες να μεταφερθούν τα βακτήριά του στον πάγκο της κουζίνας, στον νεροχύτη, στα χέρια σου και από εκεί παντού αυξάνονται σημαντικά. Δε χρειάζεται να ανησυχείς καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μαγειρέματος »σκοτώνουν» τα βακτήρια. Ψάρια Ο ίδιος ακριβώς λόγος και για τα ψάρια. Διασπορά βακτηρίων. Αν τελικά το κάνεις, να προσέξεις πολύ στο μετά. Να πλύνεις καλά τα χέρια σου αλλά και τα σημεία που ακούμπησες το ωμό ψάρι.

Μανιτάρια Τα μανιτάρια λειτουργούν όπως τα σφουγγάρια. Απορροφούν νερό, κάτι που επιταχύνει τον μαρασμό τους. Άσε που χάνουν τη γεύση και τη σωστή ύφη όταν τα μαγειρέψεις. Μακαρόνια Πλένεις τα μακαρόνια πριν τα βράσεις, χάνεις τα φυσικά άμυλά τους. Κατευθείαν στην κατσαρόλα και μη ρίξεις νερό ούτε μετά το βράσιμο. ladylike

