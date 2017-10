Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. καθώς και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Π.Ε. Γρεβενών αισθάνονται την ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων του Ο.Τ.Ε. Γρεβενών για την ευγενική προσφορά του προς τους μαθητές του Συγκροτήματος ΕΑΕ αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο.

Τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες και θα έπρεπε να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, ειδικότερα στην περίοδοαυτή, των κακών οικονομικών συγκυριών. Με εκτίμηση

Η σχολική κοινότητα ΕΑΕ Π.Ε. Γρεβενών

