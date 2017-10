Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Είχε επιχειρηθεί η απελευθέρωση του και στις αρχές Αυγούστου σε ορεινό χωριό κοντά στα Σφακιά – Ολο το παρασκήνιο Δεκαπέντε περίπου άτομα, ανάμεσα στα οποία ένας ποινικός που έχει κατηγορηθεί για βομβιστικές επιθέσεις, ένα ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου, δύο καταστηματάρχες στο Ρέθυμνο, ένας 23χρονος κατηγορούμενος για πυροβολισμούς σε βάρος μίας γυναίκας, ένας ιδιοκτήτης γεωργικής μονάδας κοντά στα Σφακιά, ένας ιδιοκτήτης μάντρας αυτοκινήτων είναι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στην απαγωγή του Κρητικού επιχειρηματία κ. Μιχάλη Λεμπιδάκη που είχε απαχθεί πριν από έξι μήνες στην Κρήτη. Ερευνάται και ο ρόλος ατόμου, κρητικής καταγωγής, που είχε εμπλοκή στην απαγωγή του εφοπλιστή κ. Περικλή Παναγόπουλου, το 2009 στην Αθήνα. Ο κ. Λεμπιδάκης απελευθερώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στο χώρο της μάντρας αυτοκινήτων σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από το κέντρο του Ρεθύμνου. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ έφτασαν στον χώρο όπου κρατείτο ο κ. Λεμπιδάκης ύστερα από συντονισμένη παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων αφού φαίνεται να ήξεραν τον μεγαλύτερο αριθμό των δραστών εδώ και δύο τουλάχιστον μήνες. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για την μείωση των λύτρων είχαν χαρτογραφήσει πλήρως τα μέλη της σπείρας με την βοήθεια των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, τον εντοπισμό στίγματος κρίσιμου κινητού τηλεφώνου αλλά και την αγορά καρτών τηλεφωνίας από κατάστημα του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» η ΕΛΑΣ είχε επιχειρήσει εισβολή στις 4 Αυγούστου σε κατοικία ορεινού χωριού έξω από τα Σφακιά όπου υπήρχαν ενδείξεις ότι εκεί κρατείτο ο κ. Λεμπιδάκης. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση από τους απαγωγείς, ερευνήθηκε άλλη γειτονική κατοικία με επίκληση έρευνας για λαθρομετανάστες και με παρουσία δικαστικού λειτουργού. Ο ιδιοκτήτης αυτής της κατοικίας είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Επί σειρά ημερών η ΕΛ.ΑΣ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ο κ. Λεμπιδάκης να κρατείται στην περιοχή του Φραγκοκάστελου στην νότιο Κρήτη και εκτιμάται ότι από εκεί μεταφέρθηκε τις τελευταίες ημέρες κοντά στο Ρέθυμνο, όπου και εντοπίσθηκε χθες. Το «μυστικό του Βρασκά» και οι άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για την απελευθέρωση Λεμπιδάκη Στο μικρό ορεινό οικισμό Βρασκά, κοντά στα Σφακιά εκτυλίχθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του θρίλερ με την απαγωγή του 54χρονου επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη που εντοπίσθηκε – το πρωί της Δευτέρας – σε μάντρα αυτοκινήτων στο Ρέθυμνο κι απελευθερώθηκε μετά από έξι μήνες ομηρίας. Η ΕΛ.ΑΣ έχει ήδη προχωρήσει στην σύλληψη οκτώ ατόμων, όμως επιχειρεί να συγκεντρώσει επιβαρυντικά στοιχεία για 6-8 ακόμη πρόσωπα, εκ των οποίων ένας είχε συσχετισθεί με την απαγωγή του επιχειρηματία κ. Περικλή Παναγόπουλο, ένας συντοπίτης του από τη νότιο Κρήτη αλλά κι άτομα που συσχετίζονταν με βομβιστικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί είχαν σειρά πληροφοριών ότι σε ερημική κατοικία του οικισμού Βρασκά που βρισκόταν σχετικά κοντά στο σπίτι-φρούριο βασικού κατηγορουμένου για την απαγωγή (σ.σ. είχε εξετασθεί παλαιότερα για υπόθεση λαθρομεταναστών αλλά και για την κατοχή χαρτονομισμάτων με χρώματα που φαίνεται να προέρχονταν από ληστεία) κρατείτο για σειρά ημερών ο απαχθείς Κρητικός επιχειρηματίας. Κι αυτό γιατί είχαν διαπιστώσει ότι άτομο που ανήκε στην βασική ομάδα των υπόπτων, μετά από συναντήσεις μαζί τους, κατευθυνόταν σε αυτό το σπίτι. Ετσι επιχείρησαν έφοδο, χωρίς ωστόσο αποτελέσματα και στην συνέχεια προχώρησαν σε εκτεταμένο έλεγχο στο γειτονικό σπίτι του υπόπτου όπου παρέλαβαν υλικό από κάμερες προκειμένου να βρουν στοιχεία για εισερχόμενα αυτοκίνητο στον χώρο στάθμευσης, τον κύκλο των συναντήσεων κλπ. Ακόμη φέρεται να βρέθηκαν 15 κινητά που τέθηκαν στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. Ο μη εντοπισμός του κ. Λεμπιδάκη σε αυτή την επιδρομή προκάλεσε τριβές στην ΕΛ.ΑΣ, ενώ φαίνεται να κινήθηκαν υποψίες στους απαγωγείς ότι ήταν σε αστυνομικό κλοιό. Μάλιστα οι αξιωματικοί συνδέουν την πολυήμερη σιωπή των δραστών που ακολούθησε αλλά και την υποχωρητική στάση τους -μείωσαν τις αρχικές απαιτήσεις τους από τα 100 εκατ. ευρώ στα 18 εκατ.- στον φόβο ότι οι αστυνομικοί έχουν βρεθεί στα ίχνη τους. Σε δεύτερη φάση η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, με την βοήθεια των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και την υποβοήθηση από την Διεύθυνση Πληροφοριών της ΕΛ.ΑΣ και των αξιωματικών της Ασφάλειας Αττικής έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην περιοχή Φραγκοκάστελο και ακολούθως υπήρξαν στοιχεία για μετακίνηση του κ. Λεμπιδάκη προς την περιοχή του Ρεθύμνου. Με τους επιτελείς της λεωφόρου Κατεχάκη να αναφέρουν ότι «φαινομενικά περιμέναμε τους απαγωγείς να μειώσουν τις απαιτήσεις τους. Όμως ακούγαμε πολλές συνομιλίες τους, ξέραμε ότι είχαν θορυβηθεί κι ότι τον τελευταίο λόγο θα είχε η Αστυνομία». Σημειώνεται ότι για αυτές τις σημαντικές εξελίξεις στην απαγωγή Λεμπιδάκη – στις αρχές Αυγούστου – που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, υπήρξε σχετική «ειδική» αναφορά σε δημοσίευμα του «Βήματος», στις 20 Αυγούστου 2017 (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=896418) χωρίς – για προφανείς λόγους- να υπάρξουν πιο αναλυτικές αναφορές. Επιπλέον είχε διαπιστωθεί ότι κεντρικό ρόλο στην υπόθεση είχε ένας 23χρονος Κρητικός που διαμένει σε γειτονική περιοχή και σε βάρος του οποίου είχε σχηματισθεί δικογραφία στις 24 Δεκεμβρίου 2014 για πυροβολισμούς σε βάρος μίας 59χρονης γυναίκας στο χωριό Σκαλωτή στα πλαίσια μίας «τοπικής βεντέτας». Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός απαγωγέας στις 17 Μαρτίου, δηλαδή μόλις λίγες ημέρες πριν την απαγωγή του κ. Λεμπιδάκη (στις 31 Μαρτίου στο Ηράκλειο Κρήτης) είχε συλληφθεί γιατί έπαιζε ζάρια σε καφενείο στην περιοχή Μοιρών. Σύμφωνα με πληροφορίες στο κατηγορητήριο θα βρεθεί και στενός συγγενής του. Η ΕΛ.ΑΣ διέθετε προ πολλών εβδομάδων, σειρά στοιχείων για εμπλοκή και ενός 44χρονου ιδιοκτήτη νυκτερινού κέντρου στο Ρέθυμνο που είχε συλληφθεί παλιότερα για υπόθεση μαστροπείας αλλά και για οπλοκατοχή κι ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους κατηγορουμένους. Οι αστυνομικοί είχαν σειρά στοιχείων για συγκεντρώσεις των εμπλεκομένων της απαγωγής σε περιοχές κοντά στην Αγία Ρουμέλη, στο Φραγκοκάστελο και άλλους γειτονικούς οικισμούς ενώ εκτιμούν ότι ο κ. Λεμπιδάκης έμεινε σε 3-4 τουλάχιστον διαφορετικά κρησφύγετα. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ συγκέντρωσαν στοιχεία από τις κλήσεις των κινητών, από το γεγονός ότι σε αστυνομικό έλεγχο, τρεις επιβάτες ΙΧ – που συμμετείχαν στην απαγωγή – πέταξαν τα κινητά τους αλλά και ότι εντοπίσθηκε ΙΧ του 22χρονου σε περιφερειακό δρόμο της νότιας Κρήτης ενώ κατείχε ένα από τα κινητά που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτός ο εντοπισμός υπήρξε με την βοήθεια ειδικής φορητής συσκευής σάρωσης και παρακολούθησης κινητών που χρησιμοποιούσε για την συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με αναφορές στοιχεία αντλήθηκαν και από κρατουμένους ποινικούς. το βήμα

