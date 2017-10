Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γνωστό πρόσωπο της Κρήτης ήταν ένας εκ των αρχηγών της σπείρας που είχαν απαγάγει τον Μιχάλη Λεπιδάκη. Πρόκειται για ένα μέλος του Συλλόγου Αλληλοβοήθειας Οφειλετών Ρεθύμνου που εμφανιζόταν συχνά στα τοπικά κανάλια του νησιού. Ο 45χρονος άνδρας που διαθέτει αγροτικές επιχειρήσεις πρωτοστατούσε στις κινητοποιήσεις κατά των πλειστηριασμών και μάλιστα κατηγορήθηκε γιατί προσπάθησε να κάψει γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια περίπτωση πλειστηριασμού κατοικίας στην Κρήτη. Ο μεσίτης

Οπως αναφέρει και το rethemnosnews.gr μαζί με τον γνωστό Ρεθυμνιώτη στην απαγωγή του επιχειρηματία ήταν και ένας μεσίτης, ο οποίος μάλιστα ενέπλεξε και την κόρη του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μεσίτης φέρεται να αντιμετώπιζε μεγάλα οικονομικά προβλήματα και βρισκόταν σε αδιέξοδο.

Ο ρόλος της 16χρονης

Η 16χρονη κοπέλα είχε ρόλο «ταχυδρόμου», καθώς μετέφερε τα μηνύματα των απαγωγέων προς την οικογένεια του επιχειρηματία. Ο πατέρας της την είχε στείλει στο πρακτορείο του ΚΤΕΛ Ρεθύμνου για να παραδώσει την επιστολή με προορισμό το ΚΤΕΛ Ηρακλείου και στη συνέχεια να φθάσει στα χέρια της οικογένειας του απαχθέντος. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του «www.ekriti.gr», ο άνδρας περνούσε με την μηχανή του από το σχολείο και έπαιρνε την κόρη του και την έστελνε να εκτελέσει τις εντολές του.

Ωστόσο, ένα από τα κρίσιμα λάθη ήταν πως η κοπέλα -ως το άτομο που προμήθευε με καρτοκινητά τους απαγωγείς- πραγματοποιούσε συχνές επισκέψεις σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, που είχαν ήδη ειδοποιηθεί από τις Αρχές, οι οποίες και ξεκίνησαν να παρακολουθούν τις κινήσεις της. Οι μαντράδες

Στην ομάδα των απαγωγέων είναι και οι δύο ιδιοκτήτες της μάντρας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που ήταν φυλακισμένος ο Λεμπιδάκης τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Μαζί τους, ένας 59χρονος πρώην φυλακισμένος με δραστηριότητα και στην Αμερική καθώς και ένας Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη που γεννήθηκε στα Σκόπια ηλικίας 40 ετών. Ποιους αναζητούν ακόμα

Στην ΕΛ.ΑΣ. πάντως αναζητούν και άλλα άτομα για την απαγωγή. Μάλιστα ένα από τα σενάρια που εξετάζουν είναι να πρόκειται για ποινικούς, οι οποίοι είχαν οργανώσει και εκτελέσει την απαγωγή, ωστόσο όταν αντιλήφθηκαν ότι ο κλοιός σφίγγει παρέδωσαν τη σκυτάλη στη δεύτερη ομάδα των απαγωγέων, οι οποίοι έπεσαν και στα χέρια της αστυνομίας. Αξιωματικοί πιστεύουν ότι η ομάδα των σκληρών κακοποιών αποτελούσε τον βραχίονα κρούσης που κατέστρωσαν και έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο της απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Ωστόσο φαίνεται πως κατάλαβαν ότι οι Αρχές είναι στα ίχνη τους, σε συνδυασμό πως η οικογένεια δεν μπορεί να καταβάλει το εξωπραγματικό ποσό που ζητούσαν σε λύτρα και γι αυτό αποχώρησαν. Μάλιστα για τους συλληφθέντες δεν υπάρχουν στοιχεία ότι διαθέτουν το επιχειρησιακό προφίλ για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν την απαγωγή. iefimerida

