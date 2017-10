Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας τους τα ΕΛΤΑ δυστυχώς έχουν μια άβουλη Διοίκηση η οποία αντί να λειτουργεί ως ο θεματοφύλακας της τήρησης και εφαρμογής του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον Οργανισμό, πρωτοστατεί στην καταστρατήγησήτους,λειτουργώντας ουσιαστικά σαν κομματικός ιμπρεσάριος. Μια Διοίκηση η οποία αντί να μεριμνά για την όσο το δυνατόν καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιακών Λειτουργιών σπεύδει με πρωτοφανή σπουδή να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Διευθυντών των Κεντρικών Καταστημάτων, τα οποία όμως είχε ήδη προαναγγείλει ο εκπρόσωπος της κυβερνητικής συνδικαλιστικής παράταξης κάποιες ώρες νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου !!! (εδώ θα ταίριαζε παραφρασμένο το γνωστό «ποιος διοικεί αυτόν τον Οργανισμό»;). Η επιτροπή αξιολόγησης, από την οποία αποχώρησε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καταγγέλλοντας τις μεθοδεύσεις τους, λειτούργησε σαν «καλός και υπάκουος μαθητής» και κατά περίπτωση φρόντισε για την «εξόντωση» όποιου συναδέλφου της ήταν εμπόδιο (περισσότερα προσόντα, μόρια κλπ) για να επιλέξει τους «εκλεχτούς» που δόθηκαν από τα διάφορα εσωτερικά και εξωτερικά κέντρα.

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ !!! Στη Κοζάνη οι 2 συνάδελφοι οι οποίοι είχαν πάνω από 70 μόρια περισσότερα, για να μείνει ελεύθερο το πεδίο, με εξοντωτικές και εκδικητικές μεταθέσεις, τοποθετούνται σε Φλώρινα και Γρεβενά χωρίς να ληφθεί υπόψη η υπεύθυνη δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν καμία θέση εκτός Κοζάνης. Πρακτική όμως που δεν ακολουθήθηκε σε άλλες περιοχές, π.χ. Ημαθία – Πέλλα όπου η επιτροπή έλαβε υπόψη τις υπεύθυνες δηλώσεις για να μπορέσει να επιλέξει τον εκλεκτό ο οποίος υπολείποντανκαι εκεί αρκετές δεκάδες μορίων !!! Όλα αυτά για μια «χούφτα ψηφαλάκια» ενόψει των εκλογών του Σωματείου. Ας έχουν υπόψη τους οι διοικούντες και παραδιοικούντες ότι τα παιχνίδια με την επώαση του αυγού του φιδιού είναι επικίνδυνα. Υποσχόμενη, η πρόθυμη Διοίκηση,τα πάντα στους πάντες, στέλνει «μήνυμα» στους εργαζόμενους ότι με συμμετοχή ή έστω και στήριξη του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου μπορούν να κερδίσουν: Θέση Δ/ντή Κεντρικού Καταστήματος επιλογής τους, (ανεξαρτήτως μορίων και λοιπών προσόντων) !!!.

Μετάθεση σε Κατάστημα της επιλογής τους !!!.

Διορισμό των παιδιών τους στα ΕΛΤΑ, αλλά και στο δημόσιο ή και ευρύτερο δημόσιο τομέα !!!

Μετάταξη σε άλλον κλάδο, κατά προτίμηση των οδηγών και ουκ έστιν τέλος των προσφορών οι οποίες λήγουν στις 11 10 2017 (ημέρα εκλογών του Σωματείου) !!!. Θέλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να τονίσουμε ότι η «Μαδουροποίηση» στα ΕΛΤΑ δεν θα περάσει. Η επιστροφή στην αλήστου μνήμης εποχή του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» δεν θα περάσει. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους εργαζόμενους ότι θα προασπίσουμε τους θεσμούς και τα συμφέροντα τους με κάθε νόμιμο μέσο. Οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν σαν απλοί θεατές τις όποιες παλινδρομήσεις και σχοινοβασίες της Διοίκησης. Με κινηματικές, δικαστικές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα επιβάλλουμε τη νομιμότητα και θα διαφυλάξουμε το κύρος των θεσμών, την αξιοπρέπεια και τους κόπους των συναδέλφων. Και σ’ αυτή την προσπάθεια οι εργαζόμενοι στη Δυτ. Μακεδονία δεν θα είναι μόνοι τους. Είμαστε βέβαιοι ότι η συμπαράσταση και αλληλεγγύη τόσο της ΠΟΣΤ όσο και του συνόλου των εργαζομένων αλλά και των τοπικών φορέων θα εκφραστεί για άλλη μια φορά ποικιλότροπα. Γραφείο Τύπου

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 3rd, 2017 at 10:07 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.