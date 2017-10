Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα: 1: Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016, μετά την 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης. 2: 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (17η 2017) Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Ηλίας Κάτανας 3: Τροποποίηση Όρων της από 08-08-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε που αφορά την Σύνταξη «Μελέτης Οριστικής Παράκαμψης Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης» στο Έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου 4: Έγκριση Tρόπου Δημοπράτησης του Έργου « ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.». Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου 5: Γνωμοδότηση για Παράταση Άδειας Εκμετάλλευσης Λατομείου Αδρανών Υλικών Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Κοζάνης, κ. Κωνσταντίνος Ράλλης 6: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 10.014,62 € (με Φ.Π.Α.) Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

7: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο : «Ηλεκτροδότηση Λατομικών Επιχειρήσεων της Μαρμαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 8: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 9: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 1ης Τροποποίησης του Έργου : «Μελέτες Έργων Υποδομής Νέου Οικισμού Μαυροπηγής στην Περιοχή «Ρεμιναλάρ» Αγροκτήματος Μαυροπηγής (Α’ Φάση)» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 10: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Κοζάνης – Αιανής στο Τμήμα Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 11: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΔΙΚΚΑ» προϋπολογισμού : 160.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 12: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 13: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου» Προϋπολογισμού 432.907,53 € Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 14: Τροποποίηση 4 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017 Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 15: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκομείου Φλώρινας για την Στάθμευση των Ασθενοφόρων» Προϋπολογισμού 9.800,00 € Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 16: Έγκριση Πινάκων Δικαιούχων για την Χορήγηση Δέκα (10) Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος 17: Τροποποίηση της με αριθμό 203/17 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φώτιος Κεχαγιάς

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 3rd, 2017 at 19:08 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.