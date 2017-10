Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης των αναπληρωτών, με απόφαση του ΔΣ Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Γρεβενών, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, κινητοποίηση του ΔΣ και συναδέλφων αναπληρωτών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών . Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ανέδειξαν την πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, διεκδικήσαν ανθρώπινες συνθήκες και δικαιώματα για τους χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ως και 16 χρόνια διασχίζουν τη χώρα, αγωνιώντας για το αν, πότε και πού θα προσληφθούν και απαίτησαν μαζικούς μόνιμους διορισμούς, σταθερή δουλειά και δικαιώματα για τους ελαστικά εργαζόμενους συναδέλφους τους. Τέλος επιδόθηκε το ψήφισμα της κινητοποίησης

Ψήφισμα της κινητοποίησης των αναπληρωτών της Α/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών Εμείς οι αναπληρωτές – συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, που ως και 16 χρόνια διασχίζουμε απ’ άκρη σ’ άκρη τη χώρα, που κάθε χρόνο με τη βαλίτσα στο χέρι αγωνιούμε για το αν, το πότε και το πού θα δουλέψουμε, δεν το βάζουμε κάτω! Μέσα από τα σωματεία μας, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ και ΕΛΜΕ, μαζί με όλους τους συναδέλφους μας, παλεύουμε για να φέρουμε στο προσκήνιο τις σύγχρονες ανάγκες μας και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας! Πέρυσι 4000 από μας έμειναν άνεργοι και φέτος το ίδιο θα συμβεί με κάποιους άλλους συναδέλφους μας. Το καλοκαίρι ζήσαμε την ανεργία, πολλοί από μας δεν πήραν ούτε ταμείο ανεργίας, οι οικογένειές μας στενάζουν κάτω από το βάρος της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής (φοροληστεία, ΕΝΦΙΑ, χαμηλοί μισθοί, διπλά έξοδα συντήρησης, ακριβές μετακινήσεις μας…) αλλά και της εναλλαγής μας μεταξύ ελαστικής εργασίας και ανεργίας! Οι αλλαγές στην εκπαίδευση (υποχρηματοδότηση, αδιοριστία, αναπλήρωση-ωρομισθία, συμπτύξεις-συγχωνεύσεις, μείωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα, υποβάθμιση διδακτικών αντικειμένων, παραπέρα υποβάθμιση προσχολικής και ειδικής αγωγής, Λύκειο-φροντιστήριο κ.ά…) που οδηγούν σε ένα αναχρονιστικό σχολείο όπου δουλεύει με όσους και όποιους εκπαιδευτικούς έχει, τσακίζει τους μαθητές μας και μας καταδικάζει στη μόνιμη αναπλήρωση και περιπλάνηση! Διεκδικούμε αταλάντευτα τα δικαιώματά μας, είμαστε αισιόδοξοι και πεπεισμένοι ότι το 2017, με τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν λόγω της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, εμείς, οι οικογένειές μας και οι μαθητές μας και να εργαστούμε σε καλύτερες συνθήκες ως πραγματικοί παιδαγωγοί και όχι ως γυρολόγοι!

Διεκδικούμε: Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων.

Δωδεκάμηνες συμβάσεις εργασίας για όλους τους αναπληρωτές.

Εξίσωση των αδειών (ασθενείας, λοχείας, ανατροφής, κανονικής) με τους μόνιμους συναδέλφους.

Έκδοση πάσο με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας για 50% έκπτωση στα ΜΜΕ.

Δωρεάν σίτιση για όλους.

Επίδομα στέγασης και θέρμανσης.

Επίδομα ανεργίας και πλήρη υγειονομική κάλυψη για όλο το διάστημα της ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Καμία απόλυση αναπληρωτή-συμβασιούχου συναδέλφου.

Κάλυψη όλων των κενών τώρα με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

15 μαθητές ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία, Α και Β Δημοτικού, 20 στις υπόλοιπες τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου, ως 15 ανά κατεύθυνση και 10 ανά εργαστήριο. Υπεύθυνος δάσκαλος ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο.

Να λειτουργήσουν παντού και άμεσα τα αναγκαία Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης και Τάξεις Υποδοχής.

Κάλυψη όλων των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη με ένα δάσκαλο/α ανά παιδί.

Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά σε μία φάση ώστε να είναι στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Τοποθέτησή τους με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία. Δυνατότητα αμοιβαίας μετάθεσης καθώς και δυνατότητα μετακίνησης για σοβαρούς λόγους υγείας.

Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε μήνα.

Να πραγματοποιηθούν τώρα οι 30000 μόνιμοι διορισμοί που είναι αναγκαίοι για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση. Γρεβενά 29 Σεπτέμβρη 2017 ΤΟ ΔΣ

