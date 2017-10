Οκτώβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Υποτίθεται ότι τώρα που έφερες στον κόσμο το παιδί σου θα έπρεπε να είσαι στον έβδομο ουρανό, όμως στην πράξη κάτι δεν πάει καλά με την ψυχολογία σου. Μήπως τελικά ανήκεις στις περιπτώσεις γυναικών που έχουν επιλόχειο κατάθλιψη;

Νιώθεις ψυχολογικά κουρασμένη και μια ανεξήγητη στενοχώρια. Κάποιες φορές βάζεις τα κλάματα. χωρίς να σου φταίει κάτι συγκεκριμένο και δεν μπορείς να σταματήσεις.

Δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά και να θυμηθείς τι ήθελες να κάνεις ή να πεις. Και βέβαια μιλάμε για επαναλαμβανόμενη αδυναμία συγκέντρωσης, όχι κάτι που συμβαίνει περιστασιακά.

Δεν πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να φροντίσεις και να μεγαλώσεις το παιδί σου όπως πρέπει, καθώς στερείσαι ικανοτήτων. Εκεί που δηλαδή ήσουν θετικός άνθρωπος, τώρα αμφισβητείς τις δυνατότητές σου και νιώθεις άσχημα.

Αδυνατείς να νιώσεις χαρά που έφερες στον κόσμο έναν άνθρωπο και δε σου δίνουν ικανοποίηση κάποιες όμορφες στιγμές που σου χαρίζει το μωρό.

Η κυκλοθυμία κοντεύει να γίνει…δεύτερη φύση σου και ορισμένες φορές απορείς και δεν μπορείς να εξηγήσεις τη χαρά των ανθρώπων γύρω σου.

Η όρεξή σου για φαγητό είναι μειωμένη και κάνεις ανήσυχο ύπνο, με συχνούς εφιάλτες, παρά το γεγονός ότι δε διανύεις περίοδο πιεσμένη ή με εμφανή προβλήματα.

Νιώθεις ψυχική απόσταση με το βρέφος και το σύντροφό σου και επιδιώκεις να απομονώνεσαι, μη βρίσκοντας χαρά μαζί τους.

Γενικά δεν έχεις ενέργεια και όρεξη να κάνεις πράγματα. Συνήθως είσαι ανόρεκτη και υποτονική, παραμένοντας βυθισμένη στις σκέψεις σου.

Τέλος, σε άλλες περιπτώσεις, εντελώς απρόκλητα είσαι ευερέθιστη και ξεσπάς σε δικούς σου ανθρώπους. Όταν μάλιστα περνάει η «μπόρα», απορείς με τον εαυτό σου γιατί αντέδρασες έτσι και νιώθεις ενοχικά. newsbeast loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 3rd, 2017 at 20:04 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.