Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



«Πρεμιέρα» κάνει αυτόν το μήνα η πληρωμή φόρων με πλαστικό χρήμα απευθείας μέσω του Taxisnet. Οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό μέσω του e-banking κάθε τράπεζας για να εξοφλούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όπως για παράδειγμα τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ αλλά θα μπορούν μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) να αναγράφουν τον αριθμό της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας και αυτόματα να γίνεται η πληρωμή του φόρου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας της σχετικής εφαρμογής στο TAXISnet.



Πως θα λειτουργεί Οι φορολογούμενοι με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στο Taxisnet εισέρχονται στον προσωπικό τους λογαριασμό. Στη συνέχεια επιλέγουν «Στοιχεία οφειλών». Το σύστημα τους οδηγεί στις βεβαιωμένες οφειλές και την «Ταυτότητα Οφειλής» όπου θα βλέπουν το ποσό της κάθε δόσης που θα πρέπει να καταβάλουν. Θα υπάρχει ειδική ένδειξη για την απευθείας πληρωμή της οφειλής. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνουν θα είναι να πληκτρολογήσουν τον αριθμό της κάρτας τους (χρεωστική ή πιστωτική) και ότι άλλο στοιχείο τους ζητηθεί και αυτόματα θα γίνεται η πληρωμή του φόρου. Οι φορολογούμενοι, θα μπορούν εύκολα, γρήγορα και κυρίως χωρίς τον κίνδυνο λαθών κατά την πληκτρολόγηση της Ταυτότητας Οφειλής να εξοφλούν την τρέχουσα δόση ή εφάπαξ την όποια φορολογική τους οφειλή, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση. Μαρία Βουργάνα

