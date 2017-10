Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τις 06.00 σήμερα Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 έως τις 06.00 της Τετάρτης, 4 Οκτωβρίου 2017 θα «σιγήσει» η ενημέρωση λόγω της νέας 24ωρης απεργίας που εξήγγειλε η ΕΣΗΕΑ ζητώντας από την κυβέρνηση και τους εργοδότες να δώσουν λύση για τη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ. Το ταμείο υγείας και επικούρησης του Τύπου βρίσκεται πάλι σε άμεσο κίνδυνο λόγω έλλειψης μόνιμων πόρων. Το μήνα Οκτώβριο οι συνταξιούχοι δεν έλαβαν την επικουρική τους σύνταξη όπως συνέβη και την Άνοιξη πριν χορηγηθεί δάνειο από τον ΕΦΚΑ, το οποίο όμως εξαντλήθηκε. Όπως σημειώνει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της «ένα χρόνο μετά την κατάργηση του Αγγελιοσήμου με το Ν. 4387/2016 (Νόμος Γ. Κατρούγκαλου) ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται χωρίς χρηματοδότηση, αδυνατώντας έτσι να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του έναντι των συναδέλφων, οι οποίοι παραμένουν ανασφάλιστοι, χωρίς περίθαλψη και επικούρηση.

Η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει αμέσως σε νομοθετική ρύθμιση, που θα διασφαλίζει τη μακρόπνοη λειτουργία του Οργανισμού, ενώ οι εργοδότες, διασπασμένοι σε ομάδες, όσοι δεν μας εμπαίζουν, κωλυσιεργούν συστηματικά, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουν στο διηνεκές εργαζόμενους ανασφάλιστους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως δεν έχει άλλο δρόμο να ακολουθήσει παρά τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ζητούμε από την Κυβέρνηση να νομοθετήσει αμέσως και να δώσει λύση μακροπρόθεσμη και οριστική και οι εργοδότες να καταλάβουν επιτέλους ότι το τζάμπα τελείωσε. Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ζητούν τα αυτονόητα. Δεν επιθυμούμε εξαιρέσεις και εύνοια. Θέλουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επικούρηση όπως κάθε εργαζόμενος.» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

