Οκτώβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Τέρμα η αγωνιώδης αναζήτηση του τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, το οποίο χάνεται κάθε λίγο και λιγάκι. Μετά τις χειρονομίες και τις κινήσεις του σώματος που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με μια οθόνη, μια νέα ακόμη πιο επαναστατική τεχνολογία έρχεται να μετατρέψει το οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως ένα τασάκι ή ένα φλιτζάνι, σε τηλεκοντρόλ για τον έλεγχο της τηλεόρασης και άλλων οθονών.



Βρετανοί ερευνητές της Σχολής Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ θα παρουσιάσουν τη νέα τεχνολογία με την ονομασία Matchpoint στη διεθνή συνδιάσκεψη λογισμικού και τεχνολογιών αλληλεπίδρασης UIST 2017′ (User Interface Software and Technology) στο Κεμπέκ του Καναδά τον Οκτώβριο. User Interface Software and Technology Η νέα τεχνολογία, που απαιτεί απλώς μια διαδικτυακή κάμερα από άποψη εξοπλισμού, αποτελεί επέκταση της υπάρχουσας τεχνολογίας ελέγχου μέσω χειρονομιών. Αντί να κουνάει κανείς το χέρι ή το κεφάλι του για να «επικοινωνήσει» με μια οθόνη, η νέα τεχνολογία επιτρέπει την αλλαγή ενός καναλιού της τηλεόρασης ή την αυξομείωση του ήχου της με μια απλή μετακίνηση πάνω-κάτω ή αριστερά-δεξιά ενός αντικειμένου (ακόμη και του πλαστικού παιγνιδιού του παιδιού που έχει ξεμείνει στο σαλόνι!).



Αντίθετα με την υπάρχουσα τεχνολογία ελέγχου μέσω χειρονομιών, το λογισμικό του Matchpoint δεν αναζητά μόνο κάποιο τμήμα του σώματος, που έχει προγραμματισθεί να αναγνωρίζει. Οποιαδήποτε κίνηση ενός αντικειμένου είναι αρκετή για να δώσει εντολή στην οθόνη μιας συσκευής, όπως μιας τηλεόρασης, ενός player μουσικής, ενός υπολογιστή-ταμπλέτας ή ενός ηλεκτρονικού πίνακα. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

