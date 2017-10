Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ : Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017:

Ώρα 7:30 Κωδωνοκρουσίες. Έναρξη λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης Δεσκάτης. Ώρα 9:15 Προσέλευση Επισήμων Ώρα 10:00 Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο ηρώο του Μανουσάκη στην κεντρική πλατεία Δεσκάτης. Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από την καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, κ. Χρυσούλα Σωτήρη, εκπαιδευτικό του Γυμνασίου Δεσκάτης.

– Κατάθεση στεφάνων από:

Δήμο Δεσκάτης

Βουλευτή Ν. Γρεβενών

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας

Ελληνικό Στρατό

Ελληνική Αεροπορία

Ελληνική Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Εθνική Αντίσταση

Α΄ Δημοτικό Σχολείο

Β΄ Δημοτικό Σχολείο

Γυμνάσιο

Γενικό Λύκειο

Επαγγελματικό Λύκειο Δεσκάτης

Ακολουθεί ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη αυτών που έπεσαν για την Πατρίδα και ο Εθνικός Ύμνος από την μπάντα του Δήμου Ελασσόνας με την συνοδεία μαθητριών χορωδίας Γυμνασίου και Α΄ Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης. Ώρα 10:30 Μαθητική παρέλαση Τελετάρχη ορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης

κ. Γεώργιο Γαλάνη. Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση επίσημης πρόσκλησης

