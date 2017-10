Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού(Κ.Κ.Α.Α.) διοργάνωσε μια εξαιρετική γιορτή αφιερωμένη στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γρεβενών. Παρουσία του Δημάρχου Γρεβενών κου Γιώργου Δασταμάνη , του Αντιδημάρχου και Προέδρου του Κ.Κ.Α.Α. κου Γρηγόρη Φαρμάκη και του Αντιδημάρχου κου Χρήστου Πέτρου, εορτάστηκε αυτή η μέρα με χορούς και τραγούδια από τις γυναίκες της Λέσχης Φιλίας, με διατροφικές συμβουλές από την διατροφολόγο κα Σοφία Μπάμπου και με μια μοναδική παρουσίαση από τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην διοργάνωση της εκδήλωσης και ειδικότερα τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γρεβενών που παραβρέθηκαν σε αυτή την μέρα τιμής.





