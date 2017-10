Οκτώβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Οι ηλικιωμένοι που δυσκολεύονται να διακρίνουν τις διάφορες οσμές, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι η απώλεια της αίσθησης της όσφρησης κατά την μέση και τρίτη ηλικία αποτελεί προγνωστικό δείκτη για μελλοντική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.



Οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Σικάγο, με επικεφαλής τον καθηγητή χειρουργικής Τζαγιάντ Πίντο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρείας (Journal of the American Geriatrics Society), μελέτησαν σχεδόν 3.000 ανθρώπους, ηλικίας 57 έως 85 ετών, σε βάθος πενταετίας. Από αυτούς, στα σχετικά τεστ που έγιναν για πέντε διαφορετικές μυρωδιές (μέντας, ψαριού, πορτοκαλιού, τριαντάφυλλου και δέρματος), το 49% διέκριναν και τις πέντε οσμές, ενώ το 78% τις τέσσερις. Το 14% μπορούσαν να μυρίσουν τρεις οσμές, το 5% δύο, το 2% μόνο μία και το 1% καμία.



Πέντε χρόνια μετά το οσφρητικό τεστ, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες που δεν μπορούσαν να μυρίσουν ούτε μία οσμή, είχαν διαγνωσθεί με άνοια. Επίσης άνοια είχαν σχεδόν το 80% όσων είχαν διακρίνει μόνο μία ή δύο οσμές. Όσο μεγαλύτερη ήταν η απώλεια της όσφρησης, τόσο αυξανόταν η πιθανότητα άνοιας. «Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η αίσθηση της όσφρησης συνδέεται στενά με τη λειτουργία και την υγεία του εγκεφάλου. Μπορεί συνεπώς να αποτελέσει ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι, βοηθώντας στον εντοπισμό όσων κινδυνεύουν περισσότερο από άνοια. Η απώλεια της όσφρησης είναι ένα ισχυρό σήμα ότι κάτι έχει πάει λάθος και ότι σοβαρή ζημιά έχει γίνει» δήλωσε ο Πίντο. ΑΠΕ loading…

