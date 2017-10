Οκτώβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Αφού απολαύσαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το καρπούζι, το πεπόνι, τα κεράσια, τα ροδάκινα και τα σταφύλια, καιρός είναι να αλλάξουμε πρόγραμμα και να βάλουμε στη διατροφή μας τα μήλα, τα αχλάδια, τα πορτοκάλια κ.α. Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο όσους κάνουν δίαιτα, αλλά όλους μας. Μας δίνουν πολλή ενέργεια, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, συστατικά απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Οσον αφορά τις θερμίδες τους θα λέγαμε ότι τα χειμερινά φρούτα είναι πιο «ασφαλή» στη δίαιτα, καθώς είναι πιο μεριδοποιημένα σε σχέση για παράδειγμα με το σταφύλι. Το φρούτο όμως με τις λιγότερες θερμίδες και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά είναι το ακτινίδιο! Το ακτινίδιο είναι ένα φρούτο ιδιαίτερο στην όψη και στη γεύση, αλλά και πολύ θρεπτικό. Η καταγωγή του είναι εξωτική, αφού προέρχεται από τη νότια Κίνα. Εχει χαμηλή θερμιδική αξία, καθώς ένα μέτριο ακτινίδιο αποδίδει 42 θερμίδες. Είναι πλούσιο σε νερό, βιταμίνες και μέταλλα, συγκεκριμένα σε βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, φολικό οξύ, κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο. Επίσης, περιέχει πολλές φυτικές ίνες, οι οποίες δρουν αποτελεσματικά κατά της δυσκοιλιότητας. Είναι επίσης εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, αλλά και βιταμίνης Ε, που είναι απαραίτητες για λαμπερή και υγιή επιδερμίδα, καθώς επιβραδύνουν την διαδικασία της γήρανσης και προστατεύουν τα κύτταρα από φθορές. Μάλιστα, το ακτινίδιο έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Μην ξεχνάτε ότι η βιταμίνη C συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής του κολλαγόνου, το οποίο βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. Η κατανάλωση ενός και μόνο ακτινιδίου, μπορεί να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες μας στην βιταμίνη C. Επιπλέον, η βιταμίνη αυτή που περιέχει το ακτινίδιο, βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Σπουδαία είναι και η περιεκτικότητά του σε φυτοχημικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση, όπως είναι η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη και αποτελούν ασπίδα για την όρασή μας.



Η κατανάλωση ακτινιδίων φαίνεται να βοηθά στην πρόληψη καταρράκτη και γλαυκώματος. Επίσης, το αντιοξειδωτικό φορτίο του φρούτου φαίνεται να προστατεύει από το άσθμα. Σε μια μεγάλη μελέτη σε παιδιά στην Ιταλία, η κατανάλωση των ακτινιδίων συσχετίστηκε με μικρότερη αναφορά αναπνευστικών προβλημάτων.



Ακόμα, τα μαύρα μικρά σπόρια στο ακτινίδιο είναι πλούσια σε Ω-3 λιπαρά, που είναι πολύ σημαντικά για την καλή υγεία της καρδιάς! Το συγκεκριμένο φρούτο περιέχει κάλιο και φυτικές ίνες, δυο θρεπτικά συστατικά που είναι ευεργετικά για την καρδιά μας. Οταν επιλέγετε ακτινίδια, αποφύγετε τα πολύ μαλακά φρούτα. Αν πάλι είναι πολύ σκληρά, δηλαδή άγουρα, τοποθετήστε τα σε μια χάρτινη σακούλα με μπανάνες ή μήλα για να ωριμάσουν γρηγορότερα. Πώς να βάλετε το ακτινίδιο στη διατροφή σας: 1. Προσθέστε το ακτινίδιο σε σαλάτες, σάλτσες, smoothies. 2. Το ακτινίδιο περιέχει ένζυμα που μαλακώνουν το κρέας, οπότε μπορείτε να το βάλετε σε μαρινάδες. 3. Για την καλύτερη αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας κόψτε ένα ακτινίδιο σε ένα γιαούρτι και προσθέστε λίγο μέλι. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 3rd, 2017 at 23:02 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.