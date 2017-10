Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής



Από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής. Η σχετική προθεσμία λήγει την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά την ίδια προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις για μετεγγραφή και από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Για τις ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, υποβάλλονται αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται από τον αιτούντα την μετεγγραφή φοιτητή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. in

