Οκτώβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για φορολογικό αρμπιτράζ



Δεκάδες περιπτώσεις επιχειρήσεων που μεταφέρουν εικονικά την έδρα τους από την Ελλάδα στη Βουλγαρία και σε άλλες γειτονικές χώρες, έχει εντοπίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ήδη διεξάγει ελέγχους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Πρόκειται για επιχειρήσεις που κάνουν διασυνοριακό φορολογικό αρμπιτράζ για να εκμεταλλευθούν τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές της γειτονικής χώρας. Όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μεταφέρει εικονικά την έδρα τους στις γειτονικές χώρες, ενώ στην πραγματικότητα, όλες οι δραστηριότητές τους γίνονται στην Ελλάδα. Ειδικότερα στην ομιλία του με θέμα «Μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους και ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος – Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού – Ο ρόλος του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ» ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι είναι «από τα θέματα, στα οποία έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος από την πρώτη στιγμή, που βρέθηκα στο τιμόνι της φορολογικής διοίκησης». Θέτοντας τα πράγματα στη σωστή βάση τους ο κ. Πιτσιλής ανέφερε «γνωρίζουμε ότι αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν να βρουν τη χώρα εκείνη, που τους προσφέρει χαμηλότερο φορολογικό κόστος. Το αν κάνουν σωστά ή λάθος, δεν θα το κρίνω εγώ. Ασφαλώς, και είναι μια εικόνα, η οποία κάθε άλλο παρά μας χαροποιεί. Είναι παράνομη η μετανάστευση ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαμηλότερο φορολογικό καθεστώς; Ασφαλώς και όχι. Η μετεγκατάσταση είναι δυνατή, χάρη στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και εργασίας. Εξάλλου, τόσο το εσωτερικό όσο και το διεθνές δίκαιο, οι Σ.Α.Δ.Φ. δηλαδή προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλουν φόρο στη χώρα όπου έχουν μόνιμη εγκατάσταση επί των κερδών που προκύπτουν από την εγκατάσταση αυτή. Μέχρις εδώ, όλα καλά».

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα; «Είναι όμως κοινό μυστικό» συνέχισε ο κ. Πιτσιλής, «ότι πολλοί Έλληνες ιδιοκτήτες εταιριών που εδρεύουν σε γειτονικές χώρες, φαίνεται να εκδίδουν τιμολόγιο απευθείας από τη χώρα της καταστατικής έδρας για υπηρεσίες που παρέχουν από την Ελλάδα». «Στόχος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης είναι να αντιμετωπίσει το διασυνοριακό αυτό φορολογικό αρμπιτράζ, δηλαδή τις περιπτώσεις κατάχρησης, όπου οι φορολογούμενοι, μέσω επίπλαστων καταστάσεων, αποφεύγουν τεχνητά τη φορολογία στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε εντοπίσει δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις, όπου ορισμένοι φορολογούμενοι δημιουργούν, εκμεταλλευόμενοι κατά τρόπο καταχρηστικό τις ελευθερίες που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ. Τόσο για αυτές, όσο και για όποιες άλλες υποθέσεις προκύψουν, έχουν δοθεί οδηγίες για τη διαχείρισή τους, ώστε να εφαρμοστεί η φορολογική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει προβλέψεις ακριβώς για την αντιμετώπιση τέτοιων καταχρηστικών πρακτικών. »Στην ίδια κατεύθυνση, είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια που μας παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της μετακίνησης εισοδήματος πέραν των συνόρων. Πρέπει να σας πω όμως ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί μονομερώς. Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις φορολογικές διοικήσεις των υπολοίπων κρατών – μελών» πρόσθεσε. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι μετά τις 15 Οκτωβρίου προγραμματίζει να επισκεφθεί τη Βουλγαρία, όπου θα συναντηθεί με τους επικεφαλής των φορολογικών αρχών της χώρας αυτής για στενότερη συνεργασία στον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών και την αντιμετώπιση πρακτικών καταστρατήγησης των εθνικών νομοθεσιών. Μάλιστα, ανέφερε ότι στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού θα συμβάλει και η εκτεταμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Απώτερος στόχος να απαλειφθούν τα κίνητρα για μετεγκατάσταση Ο κ. Πιτσιλής αφού ανέλυσε πώς τιμωρούνται, «τι κάνουμε με αυτούς που φεύγουν καταστρατηγώντας ή παραβιάζοντας τη νομοθεσία μας» τόνισε κάτι εξίσου -αν όχι και περισσότερο- σημαντικό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η δουλειά μας όμως […] είναι, πολύ περισσότερο, να διευκολύνουμε, όσο μπορούμε, αυτούς που μένουν και αυτούς που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας, ώστε να αισθάνονται ότι οι φόροι που πληρώνουν στην Ελλάδα πιάνουν τόπο. Από την πλευρά μας, προσπαθούμε να διευκολύνουμε το επιχειρείν και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνεπείς μπορούμε απέναντι στις επιχειρήσεις, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να απαλείψουμε προβλήματα που λειτουργούν ως κίνητρο μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα.» » Να βάλουμε, δηλαδή, το δικό μας λιθαράκι για να σταματήσει, παράλληλα με το brain drain, και το business drain, ιδίως εδώ στο Βορρά». Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, σημείωσε ο κ. Πιτσιλής, «εντάσσονται και όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που τρέχουμε αυτή την περίοδο στην Α.Α.Δ.Ε. Από το στρατηγικό σχεδιασμό μας για τη ριζική αναμόρφωση των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών μας μέχρι τη μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Από την ανάπτυξη συγκεκριμένου οδικού χάρτη για τα πληροφοριακά μας συστήματα μέχρι την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για τη φορολογική συμμόρφωση.» »Προσανατολίζοντας τη λειτουργία μας στην εξυπηρέτηση του πολίτη, του φορολογούμενου, ο όποιος θέλει να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του. Παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από στελέχη τα οποία θα έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τα προσόντα για να το κάνουν. Επιμένοντας στην εφαρμογή της αρχής της φορολογικής δικαιοσύνης, από όλες τις υπηρεσίες μας».

Στο 1,6 δισ. οι επιστροφές φόρων τον Σεπτέμβριο Παράλληλα όμως, δίνοντας έμφαση στην τήρηση των δικών μας υποχρεώσεων, τόνισε ο κ. Πιτσιλής φέρνοντας το παράδειγμα των επιστροφών φόρων «τις οποίες θέλουμε να επιταχύνουμε ώστε να τελειώσει το συντομότερο δυνατό αυτή η κατάσταση, που στερεί ρευστότητα από τις επιχειρήσεις, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο». Ήδη, το Σεπτέμβριο, το συνολικό ποσό που επέστρεψε η Α.Α.Δ.Ε. σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ανήλθε στα 1,6 δισ. ευρώ. «Με βάση αυτή την επίδοση, οι συνολικές εκκρεμότητες για επιστροφές φόρων από την Α.Α.Δ.Ε., από 2,5 δισ. ευρώ, που ήταν την 1η Σεπτεμβρίου, περιορίστηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου στα 1,25 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της χρημάτων, που επιστρέψαμε, οφείλεται και στην κάλυψη των 300 εκ. ευρώ επιστροφών, που προέκυψαν μέσα στο Σεπτέμβριο.» » Επιπλέον, ζήτησα από όλες τις Δ.Ο.Υ. να καταγράψουν άμεσα σε επίπεδο Α.Φ.Μ. όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις επιστροφής φόρων, το χρόνο καθυστέρησης και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η κάθε επιστροφή» ανέφερε. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς το φορολογικό περιβάλλον, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα δεδομένα, μέσα στα οποία κινείται η χώρα, τόνισε ο κ. Πιτσιλής και κατέληξε λέγοντας: «για να πετύχουμε, όμως, πρέπει όλοι να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, από την επιτυχία, θα ωφεληθούν άπαντες: το ελληνικό κράτος, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι». Αργυρώ Τσατσούλη in

