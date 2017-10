Οκτώβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ποτέ δεν θα περίμενες ότι υπάρχουν ασκήσεις που μπορούν να σου δώσουν μερικούς πόντους παραπάνω, ακόμα κι αν έχεις ξεπεράσει την ηλικία της ανάπτυξης! Εκεί που νόμιζες ότι μόνο τα τακούνια σου μπορούν να σου χαρίσουν έξτρα ύψος, διαβάζεις ότι υπάρχουν ασκήσεις που μπορούν να το κάνουν αυτό.



Δεν είναι κάτι δύσκολο, κάποιες από τις ασκήσεις αυτές μπορείς να τις κάνεις είτε στο σπίτι σου, είτε στο γυμναστήριο. Αλλωστε το ύψος για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αυτοπεποίθηση. Με μερικές λοιπόν απλές ασκήσεις μπορείς να ψηλώσεις! 1. Σχοινάκι Δυναμώνει και τεντώνει τους μυς των ποδιών χαρίζοντας σε αυτούς ελαστικότητα και σε σένα ύψος. 2. Γέφυρα Είναι η κλασική άσκηση που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, η οποία τεντώνει τη σπονδυλική στήλη και χαρίζει έξτρα πόντους. 3. Κολύμβηση Η κολύμβηση είναι μια άσκηση που απαιτεί άφθονο τέντωμα το οποίο μπορεί να αυξήσει σταδιακά το ύψος σου. Θα πρέπει όμως να κολυμπάς συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, για να έχεις σημαντικά αποτελέσματα.



4. Μονόζυγο Το τέντωμα και το τράβηγμα από το μονόζυγο σου χαρίζει έξτρα πόντους. Πρέπει να κάνεις αρκετές επαναλήψεις μέσα στην εβδομάδα. 5. Άγγιξε τα πόδια σου Σκύψε με τεντωμένα πόδια και προσπάθησε να αγγίξεις τα δάχτυλα των ποδιών σου. Η εξάσκηση θα σου χαρίσει με τον καιρό πόντους. 6. Το τέντωμα της Κόμπρας Τεντώνει τη σπονδυλική στήλη μακραίνοντας το σώμα. Ξάπλωσε μπρούμυτα και κρατώντας τα πόδια σου στο έδαφος προσπάθησε να σηκώσεις τον κορμό σου κάθετο από τη μέση και πάνω. 7. Αλματάκια Από καθιστή στάση πήδηξε ψηλά και τεντώσου στον αέρα. Η άσκηση δυναμώνει τους μυς των ποδιών και τεντώνει τη σπονδυλική στήλη. bovary loading…

