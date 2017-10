Οκτώβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, προτάσεις και τοποθετήσεις, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (1-10) στο Διοικητήριο Γρεβενών, η εκδήλωση από τους Ενεργούς Πολίτες Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Νομός Γρεβενών, μια μεγάλη και διαρκής αναπτυξιακή πρόκληση».

Παρουσίασε ο Δημοσιογράφος Θεόφιλος Παπαδόπουλος. Παρακολουθήστε την:

Ο Πρόεδρος των Ενεργών Πολιτών, Περιφερειακός Σύμβουλος Γρηγόρης Γιαννόπουλος:



Ο Εκπρόσωπος της Μητρόπολης Γρεβενών:



Η εισήγηση από τον Βαγγέλη Σημανδράκο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών:



Γιάννης Μπακούρος, Καθηγητής, Πρόεδρος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:



Ελευθέριος Τοπάλογλου, Δ/της Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας:





Ο Βουλευτής ΠΕ Γρεβενών Χρήστος Μπγιάλας:

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Καραστέργιος:

Ο πρώην Βουλευτής ΠΕ Γρεβενών Τιμολέων Κοψαχείλης:

Ο Γρεβενιώτης, έγκριτος νομικός και γνώστης του επιχειρείν Ανδρέας Πάτσης:



Ο Γεωπόνος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών Αθανάσιος Φωλίνας:

Ο πολιτευτής, καθηγητής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρηματίας από την Δεσκάτη, Λάμπρος Χατζηζήσης:

Η εκδήλωση, έγινε σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Μυρσίνας.

Γνωρίστε την κοινότητα:







Εικόνες:







































































