Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Λας Βέγκας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 50 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 400. Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο προπαγάνδας των τζιχαντιστών Amaq.



«Ο άνθρωπος που έκανε την επίθεση στο Λας Βέγκας ήταν στρατιώτης του ΙΚ ο οποίος ανταποκρίθηκε στην έκκληση να στοχεύσει τον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS» αναφέρει το Amaq. Σε δεύτερη ανακοίνωσή του το Amaq υποστήριξε ότι ο δράστης προσηλυτίστηκε στο Ισλάμ πριν από μήνες. Το κείμενο που δημοσιεύτηκε, είναι παραπλήσιο με αντίστοιχες επιθέσεις οι οποίες μάλλον άντλησαν την έμπνευση από το Ισλαμικό Κράτος παρά κατευθύνθηκαν από αυτό. Ο ισχυρισμός, ο οποίος δεν μπορεί να επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές, ήρθε μερικές μέρες μετά τον λόγο του Αμπου Μπακρ Αλ Μπαγκτάντι ο οποίος σε ένα ηχογραφημένο μήνυμά του διάρκειας 46 λεπτών κάλεσε τους υποστηρικτές του ΙΚ να εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον «των άπιστων». Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο ISIS είχε απευθύνει κάλεσμα για επιθέσεις «μοναχικών λύκων» στην κεντρική λεωφόρο του Λας Βέγκας (Vegas Strip) μ’ ένα προπαγανδιστικό βίντεο 44 λεπτών Το βίντεο ενδέχεται να λειτούργησε ως κάλεσμα στα όπλα για κάποιαν επίδοξο τζιχαντιστή.



Στο βίντεο διακρίνονται πασίγνωστα ξενοδοχεία – καζίνο της πρωτεύουσας του τζόγου, όπως το Caesar’s Palace και το Bellagio Hotel. Μολονότι οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν πιστεύεται ότι γυρίστηκαν το 2015 στην αντιτρομοκρατική έχει σημάνει συναγερμός. «Νομίζω ότι είναι ευθύνη μας να βλέπουμε μια αξιόπιστη απειλή κάθε φορά που κάποιος βγαίνει στο Διαδίκτυο και απειλεί με επιθέσεις “μοναχικού λύκου” ή άλλου είδους», δήλωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Νότιας Νεβάδα, αστυνόμος Κρίστοφερ Ντάρσι. «Θα ήταν ανεύθυνο να μην το κάνουμε, ειδικά όταν οι απειλές προέρχονται από τον ISIS, ο οποίος έχει εξαπολύσει επιθέσεις στο παρελθόν.» Στο προπαγανδιστικό βίντεο, που έδωσε ο ISIS στη δημοσιότητα στις 17 Μαϊου, εμφανίζονται εξτρεμιστές μαχητές από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία και το Βέλγιο, να καλούν μουσουλμάνους που ζουν στη Δύση να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά «μαλακών» στόχων. Ο Αμπού Χάμζα αλ Αμρίκι Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται κι ένας άνδρας, που δίνει την εντύπωση ότι είναι Αμερικανός, o Αμπού Χάμζα αλ Αμρίκι («Ο Αμερικανός») να καλεί τους οπαδούς του «Ισλαμικού Κράτους» να «απελευθερωθούν» και να σκοτώσουν όσους απορρίπτουν το Ισλάμ είτε μαχαιρώνοντάς τους, είτε γκρεμίζοντάς τους από κτίρια, είτε θερίζοντάς τους με οχήματα. Την ώρα που προβάλλονται εικόνες από το Λας Βέγκας, την Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης και την Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του «Ισλαμικού Κράτους», Αμπού Αλ Χασάν Αλ Μουτζαχίρ, ακούγεται να απευθύνει έκκληση για τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Ρωσία. «Να ξέρετε ότι ο πόλεμός μας με τον εχθρό είναι ολοκληρωτικός και τα συμφέροντα του εχθρού μπορούν εύκολα να στοχοποιηθούν. Βεβαιωθείτε ότι αγωνιούν για την ασφάλειά τους, εκτρέποντας έτσι την προσοχή τους μακριά από το χαλιφάτο μας», λέει. Την ίδια ώρα ακούγεται ως «μουσικό χαλί» ένα τραγούδι του Γερμανού ράπερ Deso Dogg, γνωστού τζιχαντιστή, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ντένις Κούσπερτ. iefimerida loading…

