Οκτώβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που μπορεί να συμβούν αν ξεχάσετε τα πλυμένα ρούχα σας μέσα στο πλυντήριο είναι η άσχημη μυρωδιά που θα μείνει μετά σε αυτά. Αυτή η μυρωδιά της υγρασίας και της κλεισούρας που παίρνουν τα ρούχα μπορεί να γίνει ανυπόφορη και επίμονη ακόμα και μετά από δεύτερο πλύσιμο στο πλυντήριο.



Ωστόσο υπάρχει λύση για να απαλλαγείτε από αυτή και βρίσκεται στην αμμωνία. Ξαναπλύνετε τα ρούχα, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας μισή δόση αμμωνίας αντί για απορρυπαντικό! Έπειτα φροντίστε να μην τα ξαναξεχάσετε και άσχημες μυρωδιές θα εξαφανιστούν!



Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάτε επίσης είναι να απολυμαίνετε το πλυντήριό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

