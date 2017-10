Οκτώβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου και στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2017», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, ως εξής:

-Στις 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για 60 δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

-Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, 60 δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 2nd, 2017 at 10:09 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.