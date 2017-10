Οκτώβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Κανένα δημοψήφισμα δεν διεξήχθη σήμερα στην Καταλονία, δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι σε δήλωση προς το Τύπο λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης του -απαγορευμένου από την ισπανική κυβέρνηση- δημοψηφίσματος και με τον αριθμό των τραυματιών από τις συγκρούσεις ψηφοφόρων με την ισπανική αστυνομία να έχει ξεπεράσει τους 750. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ήθελε να συμμετέχει σε αυτό το δημοψήφισμα πρόσθεσε ο Ραχόι, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις από πλήθος στη Βαρκελώνη που παρακολουθούσε την ομιλία του σε γιγαντοοθόνη.



Από την αρχή κιόλας της ομιλίας του ο Ραχόι, που έχει δεχθεί σφοδρή κριτική όχι μόνο από την ισπανική αντιπολίτευση, αλλά και διεθνώς για τον τρόπο που η ισπανική αστυνομία αντιμετώπισε τους Καταλανούς, προσπάθησε να ρίξει όλες τις ευθύνες στην καταλανική κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Guardian. Ο λαός της Καταλονίας ξεγελάσθηκε για να πάρει μέρος στην απαγορευμένη ψηφοφορία, υποστήριξε ο Ραχόι, προσθέτοντας πως το δημοψήφισμα ήταν ένα στρατήγημα της περιφερειακής κυβέρνησης εναντίον της νομιμότητας και της δημοκρατικής αρμονίας και ήταν ένας «δρόμος που οδηγεί στο πουθενά». Απαξιώνοντας πλήρως το δημοψήφισμα, μίλησε για την αποτυχία «μιας διαδικασίας» που «το μόνο που προσέφερε είναι να σπείρει τη διαίρεση και να προκαλέσει ανεπιθύμητες καταστάσεις» προσθέτοντας ότι έχει δημιουργήσει «σοβαρές ζημιές στη συνύπαρξη». «Η ευθύνη για αυτές τις πράξεις βαραίνει αποκλειστικά όσους προωθούν τη ρήξη της νομιμότητας και της συνύπαρξης» είπε και πρόσθεσε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία του λαού της Καταλονίας δεν ήθελε να συμμετάσχει στο σενάριο των αποσχιστών. Έδειξαν ότι είναι νομοταγείς και αγνόησαν την πρόσκληση κλήση [να ψηφίσουν] … Όλοι οι Ισπανοί εκτιμούν τη στάση τους». Ο Ραχόι επαίνεσε για άλλη μια φορά την ισπανική αστυνομία για την υπεράσπιση του δικαίου και την επιβολή του νόμου, ευχαρίστησε την ΕΕ για την υποστήριξή της και είπε ότι οι ενέργειες της ισπανικής κυβέρνησης κινήθηκαν εντός του νόμου. Το κράτος δικαίου επικράτησε στην Καταλονία, τόνισε.

«Σήμερα δεν έγινε δημοψήφισμα για την αυτοδιάθεση στην Καταλονία. Το κράτος δικαίου παραμένει σε ισχύ με όλη τη δύναμή του», τόνισε ο συντηρητικός ηγέτης. Οι δυνάμεις της τάξης «έκαναν το καθήκον τους» και «σεβάστηκαν την εντολή της δικαιοσύνης», η οποία είχε απαγορεύσει το δημοψήφισμα. «Θα ήταν ευκολότερο για όλους να κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά», πρόσθεσε. Το δημοψήφισμα αποτελούσε μια «αληθινή επίθεση εναντίον του κράτους δικαίου (…) στην οποία το κράτος αντέδρασε με αποφασιστικότητα και ηρεμία». «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η πρόοδος των τελευταίων 40 ετών να αντικατασταθεί από τον εκβιασμό» σημείωσε. «Σήμερα όλοι έχουμε λόγους να εμπιστευθούμε τη δημοκρατία μας. ‘Ολο αυτό χρησίμευσε μόνο στο να βλάψει τη συνύπαρξή μας. Προσφέρω διάλογο στο πλαίσιο του νόμου. Περιμένω από αυτούς (Καταλανούς) να ‘αποκηρύξουν’ αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα». Α.Τ in.gr

