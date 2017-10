Οκτώβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Με το που μπαίνουν τα πρώτα κρύα, συχνά επιθυμούμε ροφήματα που μας δίνουν ενέργεια και μας ζεσταίνουν, όπως η λατρεμένη από τους περισσότερους ζεστή σοκολάτα. Ο καιρός είναι μουντός, τα απογεύματα αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα και εσύ νιώθεις ότι χρειάζεσαι κάτι δυνατό και δυναμωτικό. Μια ζεστή σοκολάτα, λοιπόν, είναι μια καλή παρέα. Αλλωστε όταν ο χειμώνας μπαίνει, το μυαλό και η όρεξή μας ανοίγει αυτομάτως για ζεστή σοκολάτα ρόφημα. Δοκίμασε κι εσύ να φτιάξεις στο σπίτι αυτό το γλυκό ρόφημα και απόλαυσε το είτε με την αγαπημένη σου παρέα, είτε συντροφιά με μια ζεστή κουβέρτα και μια ταινία. Tips για τέλεια ζεστή σοκολάτα από τα χεράκια σου:



1. Προτιμότερη είναι πάντα η μαύρη σοκολάτα καθώς έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κακάο. Αλλωστε, αργότερα θα προσθέσεις γάλα στην ποσότητα της αρεσκείας σου, αλλά και ζάχαρη για να τη γλυκάνεις όσο θέλεις. 2. Αν θέλεις πιο πηχτό και βελούδινο αποτέλεσμα προτίμησε κρέμα γάλακτος αντί για γάλα. 3. Κανέλα, βανίλια, μοσχοκάρυδο, λικέρ πορτοκάλι, ακόμη και κάστανο δίνουν γεύση και άρωμα στο ρόφημά σου! Για τους πιο τολμηρούς και τους λατρεις των καυτερών, μια πικάντικη εκδοχή της σοκολάτας είναι αυτή με προσθήκη μπαχαρικών, όπως το τσιλι. Πώς να φτιάξεις μια υπέροχη ζεστή σοκολάτα για δύο: Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 1) 100 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα ζαχαροπλαστικής, 2) ½ λίτρο γάλα, 3) 2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη Πώς θα την φτιάξεις:



Για αρχή ζεσταίνουμε σε ένα κατσαρολάκι την σοκολάτα μας (αφού πρώτα την έχουμε σπάσει σε κομμάτια) Ανακατεύουμε με μια σπάτουλα την σοκολάτα. Προσθέτουμε λίγο γάλα για να αραιώσει. Σε ένα άλλο κατσαρολάκι βράζουμε το γάλα με τη ζάχαρη. Επειτα, ρίχνουμε αυτό το μείγμα στο κατσαρολάκι με τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε πολύ καλά και το αφήνουμε να πάρει πάλι μια βράση. Σερβίρουμε σε κούπες και γαρνίρουμε αν θέλουμε με κακάο ή κανέλα. bovary loading…

