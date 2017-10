Οκτώβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνέντευξη στο in.gr



Καταιγισμό εξελίξεων και αντιδράσεων στο χώρο των μεταφορών έχει προκαλέσει το νέο πλαίσιο λειτουργίας που επιθυμεί να θέσει η κυβέρνηση, με νομοσχέδιο που εξετάζει ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι διαδικτυακές εφαρμογές υπηρεσιών μεταφοράς, θα αναπτύξουν νέο τρόπο λειτουργίας. Συγκεκριμένα, θα παράγουν μεταφορές, αντί να έχουν το ρόλο διαμεσολαβητή, ενώ – και αυτή θα είναι η ειδοποιός διαφορά- θα καταργηθεί η επιλογή αξιολόγησης των οδηγών από τους πολίτες. Η Beat (πρώην TaxiBeat), γνωστή εταιρεία που παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες μεταφοράς, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άλλαζε πλήρως όχι μόνο τη διαδικασία λειτουργία της, αλλά και την φιλοσοφία της συνολικά. «Εάν ισχύσει κάτι τέτοιο, θα είναι μια καίρια πληγή για το έργο μας και φυσικά, μια ευθεία επίθεση στην εταιρεία» δηλώνει στο in.gr ο Νίκος Δρανδάκης, ιδρυτής του Beat.

Έτοιμος να κινηθεί νομικά όπου χρειαστεί, και αν χρειαστεί, εξηγεί τις αλλαγές που θα προκύψουν, σε περίπτωση πάντα που υπάρξει το νέο πλαίσιο, κάνει λόγο για τα «αιώνια» μικροσυμφέροντα που τοποθετούν εμπόδια στην καινοτομία, μιλά για την εξαγορά της Beat από τη γερμανική Daimler και καθιστά σαφές το λόγο για τον οποίο οι πολίτες και χρήστες της εφαρμογής, την έχουν αγκαλιάσει και τίθενται κατά της οποιαδήποτε αλλαγής. Τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια η θέση σας; Εμείς, όπως ξέρετε, είδαμε ένα φημολογούμενο νομοσχέδιο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, το οποίο έτσι όπως παρουσιάστηκε, πλήττει καίρια τη λειτουργία της εταιρείας μας, με την έννοια ότι προσπαθεί να μας μετατρέψει σε εταιρεία που παράγει μεταφορικό έργο, αντί για μια εταιρεία διαμεσολάβησης. Αυτό, σε συνδυασμό με την ιδέα των τριετών συμβολαίων που θα πρέπει να συνάψουμε με τους οδηγούς, καθιστά την όλη ιδέα μη βιώσιμη. Εάν, λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο, προφανώς είναι κάτι που αποτελεί ευθεία επίθεση στην εταιρεία μας. Εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, τι ακριβώς θα αλλάξει; Το βασικότερο όλων είναι ότι θα καταργηθεί η αξιολόγηση των οδηγών από τους πολίτες. Εμείς, ως Beat, δεν παίζουμε ούτως ή άλλως ρόλο στα οχήματα και στους οδηγούς, είναι νόμιμοι οδηγοί με τις άδειες από το κράτος. Εμείς, απλά, κλείνουμε ένα ραντεβού ανάμεσα στον πελάτη και στον οδηγό, αλλά δεν παρέχουμε εμείς το μεταφορικό έργο, κάποιοι τρίτοι έχουν αναλάβει να επιλέγουν το ποιοι είναι κατάλληλοι οδηγοί ή τα οχήματα. Οι οδηγοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν πάρει τις άδειες από το κράτος, με τα οχήματά τους. Επιπλέον, εάν ισχύσει όλο αυτό, οι οδηγοί θα έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, σα να δουλεύουν για εμάς. Δεν δουλεύουν για εμάς, δεν πληρώνονται από εμάς, τα χρήματα τα παίρνουν από τον πελάτη. Θα μπούμε σε ένα καθεστώς υποχρεώσεων μόνο, χωρίς να έχουμε δικαιώματα. Και θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τους συγκεκριμένους οδηγούς για τρία χρόνια. Ανεξάρτητα, δηλαδή, από δείγματα κακής εξυπηρέτησης Ακριβώς. Δε θα μπορούμε να απομακρύνουμε οδηγούς, που έχουν δείξει τέτοια δείγματα. Όλο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το μοντέλο που προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε στη χώρα. Ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο τελικός καταναλωτής; Κοιτάξτε, όποια διαδικτυακή πλατφόρμα και αν χρησιμοποιήσει ο πολίτης, θα πέσει η ποιότητα. Δεν θα υπάρχει κίνητρο για τους οδηγούς, εφόσον η αξιολόγηση δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι το βασικό που έλειπε από το χώρο. Δεν ένοιαζε τον οδηγό να γίνει καλύτερος στις υπηρεσίες του, ήταν άγνωστος, ένα ραντεβού στα τυφλά, άρα δεν είχε καμία σημασία η γνώμη του πελάτη. Η ποιότητα των υπηρεσιών, λοιπόν, θα πέσει δραματικά και θα γυρίσουμε στο ταξί που ξέραμε πριν από χρόνια.



Θεωρείτε ότι όλο αυτό είναι σαφώς ένα πλήγμα στην καινοτομία; Την καταργεί, ναι. Θα γυρίσουμε στους κανόνες του παιχνιδιού που είχαμε 60 χρόνια πριν. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά, επαναλαμβάνω, όλα αυτά με βάση το φημολογούμενο νόμο.



Ποια είναι η απάντησή σας σχετικά με τις υπόνοιες ότι πολλές εταιρείες με έδρα εκτός Ελλάδος παρανομούν; Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τον ΣΑΤΑ και ο Υπουργός το αναπαράγει σε ένα βαθμό. Δεν γίνεται αναφορά σε εμάς, μεν, το «τσουβάλιασμα», όμως, γίνεται όταν δεν αναφέρεις ονόματα. Είναι ξεκάθαρο ότι η δική μας εταιρεία είναι νόμιμη, πληρώνουμε φόρους, έχουμε θέσεις εργασίας, δεν παρανομούμε σε ο,τιδήποτε, δεν έχουμε δεχτεί, άλλωστε, την παραμικρή επισήμανση. Συνεπώς, όλα αυτά δε μας αφορούν. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι στηρίζει την καινοτομία, τις πρωτοβουλίες και την επιχειρηματικότητα. Οι τελευταίες εξελίξεις αναιρούν αυτές τις θέσεις; Όλοι οι πρωθυπουργοί τα έχουν πει αυτά και έχουν θέσει αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά όταν έρχεται η ώρα της πραγματικότητας, αυτές οι καλές προθέσεις συγκρούονται με πολλά μικροσυμφέροντα. Στη δική μας περίπτωση, είναι τα μικροσυμφέροντα της μειοψηφίας των συνδικαλιστών των ταξί. Εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα και οι πράξεις απέχουν από τα λόγια, κάτι που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε κιόλας. Δίνουμε τη μάχη μας ενάντια σε αυτό. Έχουμε τη δική μας αντίληψη. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το κλίμα στην Ελλάδα είναι αρνητικό ως προς την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν.



Εσείς έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Ελλάδα; Όχι, δεν το έχουμε εξετάσει και δε νομίζω ότι τελικά θα συμβεί κάτι που θα μας πλήξει τόσο. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συνεννόηση και να βρούμε ένα κοινό στόχο, ώστε και να μπουν κανόνες στην αγορά, όπως λέει ο Υπουργός, αλλά και η δική μας πλατφόρμα να λειτουργήσει με το μοντέλο το οποίο εισήχθη στην αγορά.



Το νομοσχέδιο προκάλεσε αντιδράσεις από το κοινό, το οποίο δείχνει υποστήριξη στο προϊόν σας. Που οφείλεται αυτό, θεωρείτε;

Νομίζω ότι έχει δύο αναγνώσεις το κύμα αυτό υποστήριξης. Από τη μια πλευρά, προφανώς ο κόσμος δε θέλει να χάσει μια καλή υπηρεσία, που του κάνει τη ζωή καλύτερη, σε έναν κλάδο, στον οποίο παραδοσιακά υπέφερε. Από την άλλη, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια μάχη του παλιού με το καινούριο. Στην κοινωνία μας, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, υπάρχουν υπόγειες δυνάμεις που θέλουν να δουν τη χώρα να πηγαίνει μπροστά, Να αλλάξουμε ταχύτητα και να μπούμε στον σύγχρονο κόσμο και τις προηγμένες κοινωνίες. Αυτές οι δυνάμεις δεν έβρισκαν ίσως τρόπο έκφρασης. Αυτό που συμβαίνει με εμάς, είναι νομίζω περισσότερο συμβολικό, είναι ανάμεσα στη Beat και τους συνδικαλιστές, περί αυτού νομίζω πρόκειται. Όλες αυτές οι δυνάμεις βρήκαν τρόπο να βγουν μπροστά και να πουν ότι «ναι, έτσι θέλουμε να πάει μπροστά η Ελλάδα». Από αυτό το μικρό δευτερεύον ζήτημα του ταξί, γιατί δεν είναι το βασικότερο θέμα ευρύτερα.



Η εξαγορά από την γερμανική Daimler, παρέχει μια μεγάλη «ομπρέλα», που δίνει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη; Ναι. Από τη μία η Daimler αγόρασε το καλό μερίδιο και την καλή μας παρουσία, αλλά από την άλλη, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό αγόρασε την τεχνολογία και την κουλτούρα που έχουμε ως εταιρεία. Έχουμε ένα πολύ καλό πνεύμα ανάπτυξης, μέσων καινοτομίας, με ωραίες ιδέες. Αγόρασαν αυτό και μας δίνουν τη δύναμη να επεκταθούμε και να μπούμε σε νέες χώρες, έχοντας στη διάθεσή μας κεφάλαια και πόρους, κάτι που ήταν πιο δύσκολο στο παρελθόν για εμάς. Μαρία Πετροπούλου in

