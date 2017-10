Οκτώβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Παλιά οι μητέρες το έδιναν στα παιδιά τους για να το πιουν με το ζόρι, λόγω της ιδιαίτερης γεύσης του. Κάτι ήξεραν όμως, καθώς το μουρουνέλαιο κρύβει πολλά θετικά και οφέλη. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συμπληρώματα διατροφής που έδιναν οι γονείς στα παιδιά για μια καλή και υγιή ανάπτυξη. Θεωρείται όμως μια εξαιρετική τροφή και για τους ενήλικες. Το μουρουνέλαιο, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι το έλαιο που προέρχεται από το ψάρι μουρούνα ή αλλιώς γνωστό ως γάδος. Η μουρούνα ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των μπακαλιάρων και ενδημεί κυρίως στις βόρειες θάλασσες. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του μουρουνέλαιου είναι η έντονη μυρωδιά και για πολλούς η δυσάρεστη γεύση του.



Αποτελεί πολύ καλή πηγή φυσικών πολυακόρεστων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων σε μορφή τριγλυκεριδίων. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα αποτελούν από τα πιο μελετημένα συστατικά της τροφής. Τα πιο γνωστά είναι το EPA (εικοσιπεντανοϊκό οξύ) και το DHA (δοσοεξανοϊκό οξύ) τα οποία συμμετέχουν σε πολλά βιοχημικά μονοπάτια του οργανισμού και έχουν πολλές ωφέλιμες δράσεις. Επιπλέον, αποτελεί άριστη πηγή λιποδιαλυτών βιταμινών, αντιοξειδωτικής βιταμίνης Α καθώς και βιταμίνης D. Τα οφέλη υγείας που προκύπτουν από την κατανάλωση μουρουνέλαιου είναι πολλαπλά. Επηρεάζουν όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπινου οργανισμού, από τους χτύπους της καρδιάς μέχρι τη δυνατότητα να σκεπτόμαστε. Αποτρέπουν την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών και βοηθούν κάθε όργανο στο σώμα μας να λειτουργεί σωστά. Χαρίζουν λαμπερό δέρμα, γερά νύχια και υγιή μαλλιά, ενώ συμβάλλουν θετικά και στην ψυχική μας υγεία. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το μουρουνέλαιο συμβάλλει στη ταχύτερη επούλωση και θεραπεία δερματικών παθήσεων, όπως είναι τραύματα ή το έκζεμα. Εκτός από ωμέγα-3 το μουρουνέλαιο περιέχει και βιταμίνη A που είναι πολύ σημαντική για την όραση και την ανάπτυξη των οστών. Περιέχει επίσης βιταμίνη D, που και αυτή συμβάλλει στη διατήρηση του ασβεστίου και του φωσφόρου στα σωστά επίπεδα στο αίμα, με αποτέλεσμα γερά οστά.



Το μουρουνέλαιο επίσης καταπολεμά την κατάθλιψη και βοηθά την ψυχική μας υγεία. Από τους επιστήμονες υποστηρίζεται ότι καθημερινή λήψη μουρουνέλαιου (μέχρι μια κουταλιά σούπας) μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κατάθλιψης κατά 30%. Μάλιστα, στη Νορβηγία όπου διατηρεί τα μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών και της παρατεταμένης έλλειψης φυσικού φωτός κατά τους χειμερινούς μήνες, έχει διαπιστωθεί ότι όσοι κατανάλωναν συχνά μουρουνέλαιο ήταν λιγότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη. Με λίγα λόγια πρόκειται για μια πραγματική «βόμβα» υγείας. bovary loading…

