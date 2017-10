Οκτώβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι πρώτες δηλώσεις του Μιχάλη Λεμπιδάκη μετά την απελευθέρωσή του



Σύμφωνα με το cretalive κατά τη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία έκανε έφοδο στο κρησφύγετο των απαγωγέων μια παλιά μάντρα αυτοκινήτων στη «γέφυρα Ζουρίδας», σε αγροτική τοποθεσία του Ρεθύμνου, στην παραλία Αρίνας και απελευθέρωσαν τον επιχειρηματία ο οποίος είχε απαχθεί πριν από έξι μήνες.

Οι αστυνομικοί προετοίμαζαν την επιχείρηση για ώρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικό κλιμάκιο είχε φτάσει από την Αθήνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα.

Κατά πληροφορίες έχουν συλληφθεί τουλάχιστον οκτώ με 10 άτομα, εμπλεκόμενα στην υπόθεση. Ο επιχειρηματίας έχει μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία του αλλά αρκετά αδυνατισμένος και ταλαιπωρημένος. Σύμφωνα με το flashnews.gr η ΕΛ.ΑΣ γνώριζε αρκετό καιρό που κρατούνταν ο επιχειρηματίας ωστόσο οι αξιωματικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση σχεδίαζαν πολύ προσεκτικά το σχέδιο της απελευθέρωσης του. Το χρονικό της απαγωγής Ολα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης 30 Μαρτίου. Ο επιχειρηματίας πήγαινε από το Ηράκλειο προς τα Καλέσσα, ένα οικισμό έξω από την πόλη. Σύντομα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία ανακάλυψε το αυτοκίνητό του εγκαταλελειμμένο, με ανοιχτές τις πόρτες και τρακαρισμένο. Οι αρχές επικοινώνησαν με την οικογένεια η οποία προσπάθησε να τον καλέσει στο κινητό. Καμία απάντηση. Σύντομα το κινητό του έκλεισε. Η παγίδα των απαγωγέων αρχίζει να εξελίσσεται. Ειδοποιείται η πυροσβεστική να επέμβει καθώς δύο αυτοκίνητα καίγονταν στο δρόμο προς τον οικισμό Καλέσσα, κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μία BMW και ένα αγροτικό κάηκαν ολοσχερώς. Οι δράστες έβαλαν φωτιά και στα δύο αυτοκίνητα για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Τα οχήματα καταστράφηκαν και μαζί τους χάθηκαν τυχόν αποτυπώματα και ίχνη γενετικού υλικού. Η πρώτη επαφή με τους απαγωγείς Εννέα μέρες μετά την απαγωγή οι δράστες επικοινωνούν με την οικογένεια μέσω sms στο κινητό του αδελφού του ομήρου, ζητούν 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί και έπειτα από διαπραγματεύσεις καταλήγουν στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογένεια θεωρεί ότι μπορεί να τα συγκεντρώσει. Οι απαγωγείς ζήτησαν τα λύτρα να δοθούν σε μικρής αξίας χαρτονομίσματα, χρησιμοποιημένα και όχι της ίδιας σειράς. Ωστόσο, οι κανόνες των capital controls έθεσαν εμπόδια στην οικογένεια γα τη συγκέντρωση των χρημάτων. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η παρέμβαση αρχικά της Τράπεζας της Ελλάδας και στη συνέχεια και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να γίνει «by pass» στους περιορισμούς της κίνησης κεφαλαίων. Μιχάλης Λεμπιδάκης: «Με προσέχουν. Συνεργαστείτε μαζί τους» Οι μέρες περνούν και η οικογένεια δεν έχει κανέναν ίχνος του δικού τους ανθρώπου. Σχεδόν ένα μήνα μετά την απαγωγή οι δράστες στέλνουν ένα ακόμα sms στον αδελφό, με οδηγίες για να φτάσει σε κάποιον νομό της Κρήτης, σε συγκεκριμένο σημείο, σε απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων από το σπίτι της οικογένειας. Εκεί στην άκρη ενός δρόμου, θα βρει ένα usb. Ο αδελφός του Μιχάλη Λεμπιδάκη ακολουθεί πιστά τις οδηγίες. Πηγαίνει στο σημείο που του έχουν υποδείξει οι απαγωγείς και παίρνει το στικάκι. Περιέχει ένα βίντεο με τον επιχειρηματία να επιβεβαιώνει ότι είναι καλά. Μέσα σε ένα βίντεο με διάρκεια λιγότερη του ενός λεπτού ο Μιχάλης Λεμπιδάκης απευθύνεται στους συγγενείς του λέγοντας τους ότι είναι σε καλή κατάσταση. «Με προσέχουν, μην έχετε άγχος γι’ αυτό, συνεργαστείτε μαζί τους» λέει. Για να αποδείξουν μάλιστα, στους συγγενείς ότι το θύμα είναι ζωντανό και ότι το βίντεο είναι μαγνητοσκοπημένο λίγες ώρες πριν, οι απαγωγείς ζητούν από τον επιχειρηματία να περιγράψει θέμα που έπαιξε στα δελτία ειδήσεων της προηγούμενης ημέρας. Στην πορεία οι απαγωγείς επικοινωνούν ξανά με την οικογένεια Λεμπιδάκη μέχρι που στα μέσα Ιουνίου η οικογένεια δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν. «Ύστερα από 80 εφιαλτικές μέρες και παρ’ όλες τις ανθρωπίνως δυνατές προσπάθειες, ο Μιχάλης μας δεν επέστρεψε κοντά μας. Σήμερα, συμπληρώνονται 53 μέρες χωρίς νέα για την κατάσταση του και η οικογένεια μας βυθίζεται σε απόγνωση.Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά την κοινωνία του Ηρακλείου, για τη συμπαράσταση και τη διακριτικότητα που έχει επιδείξει όλο αυτό το διάστημα.Με το πέρας των διαπραγματεύσεων, ευχαριστούμε επίσης την Ελληνική Αστυνομία, η οποία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες, προκειμένου να επιστρέψει πίσω στην οικογένεια μας ο Μιχάλης.Στις δύσκολες αυτές στιγμές, παρακαλούμε όλους να διατηρήσουν την ίδια διακριτική στάση, για να μην επιβαρύνεται περαιτέρω η ψυχολογική μας κατάσταση», έγραφα;ν τότε. Ωστόσο οι απαγωγείς επανέρχονται τα sms συνεχίζονται η οικογένεια επιμένει ότι δεν μπορεί να συγκεντρώσει ποσό μεγαλύτερο των 10 εκατ. ευρώ. Στο τελευταίο sms που έστειλαν πριν λίγες ημέρες οι απαγωγείς ζητούσαν 18 εκατ. ευρώ. Οι πρώτες δηλώσεις του Μιχάλη Λεμπιδάκη μετά την απελευθέρωσή του Τις πρώτες του δηλώσεις, μετά την απελευθέρωσή του, έκανε ο επιχειρηματίας Μιχάλης Λεμπιδάκης. «Ευχαριστώ τον αστυνομικό διευθυντή και τους άλλους αστυνομικούς της Κρήτης που έκαναν τη δουλειά τους με ακρίβεια και μυστικότητα», είπε ο επιχειρηματίας, όπως αναφέρει το neakriti.gr. O επιχειρηματίας εντοπίστηκε καταβεβλημένος και αδυνατισμένος σε εγκαταλελειμμένη μάντρα αυτοκινήτων στη γέφυρα της Ζουρίδας, μεταξύ Ρεθύμνου και Χανίων. «Ο άνθρωπος είναι σώος και κοντά στους δικούς του, τον εξετάζουν οι γιατροί αυτή τη στιγμή. Έχουν συλληφθεί αρκετοί απαγωγείς», δήλωσε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας. «Λύτρα δεν πληρώθηκαν», πρόσθεσε ο κ. Τόσκας Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τόσκας, η επιχείρηση έγινε εντελώς αιφνίδια και τη σωστή χρονική στιγμή. Ο ίδιος σε δηλώσεις του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα φέρναμε σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του Μιχάλη Λεμπιδάκη». Στην συντονισμένη αυτή επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί τόσο από την Κρήτη, όσο και από την Αθήνα. Ο κ. Τόσκας ανέφερε επίσης ότι οι αυτουργοί της απαγωγής Λεμπιδάκη πήραν ένα σημαντικό μάθημα, δεδομένου ότι τα λύτρα δεν καταβλήθηκαν ποτέ. iefimerida

