Οκτώβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σήμερα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, γιορτάζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού και στα σχολεία όλης της χώρας πραγματοποιούνται οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.

Δίνεται έτσι η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν και μέσα από την προσπάθεια και τον συναγωνισμό να προσεγγίσουν έναν τρόπο ζωής που θα τους ωφελήσει τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Ελπίζω η σημερινή ημέρα να αποτελέσει μια ευχάριστη και διδακτική εμπειρία. Αντώνης Δασκαλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού

