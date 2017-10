Οκτώβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με κάθε τιμή που αρμόζει στον εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανό, στον διάκονό του Δημήτριο και στον αγωγιάτη τους Αθανάσιο που βασανίστηκαν και σφαγιάσθηκαν για την πίστη τους στον Χριστό και την ελευθερία της πατρίδας μας, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης τους.

Το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017, τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο στον τόπο του μαρτυρίου, όπου βρέθηκαν τα σκηνώματα των μαρτύρων, κατακρεουργημένα από τους βασανιστές τους. Πλήθος κόσμου προσήλθε, χάρη στον δρόμο και στον χώρο υποδοχής που έφτιαξαν οι τοπικές αρχές. Εφέτος μία έκπληξη τους περίμενε όλους. Ο ναός, ο περιβάλλον χώρος και το δέντρο που «φιλοξένησε» τα άμοιρα σώματα, διαμορφώθηκαν με τις άοκνες προσπάθειες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ, ώστε ο χώρος μνήμης να είναι ανάλογος του γεγονότος. Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο κενοτάφιο, δίπλα από τον Ιερό Ναό, ενώ παιδιά των κατηχητικών ομάδων τραγούδησαν τον παιάνα του Αιμιλιανού Γρεβενών και έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Κατόπιν, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως, άρχισαν οι εργασίες της επιστημονικής ημερίδας με τίτλο: «Εθνοϊερομάρτυρας Αιμιλιανός, 140 χρόνια από την γέννησή του». Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές και έγκριτοι λόγιοι ερευνητές προσέφεραν την εργασία και τον κόπο τους, ώστε να αναδειχθεί με τον καλύτερο και ορθότερο τρόπο η μεγάλη προσωπικότητα του Αιμιλανού. Μάλιστα για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το ιστορικό απόσπασμα από το φιλμ των γρεβενιωτών αδελφών Μανάκι, από την κηδεία του Αιμιλιανού. Οι παρόντες Μητροπολίτες, οι ομιλητές αλλά και ο κόσμος που κατέκλυσε την αίθουσα, τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, έφυγαν με την αίσθηση αγιότητας για τα μαρτυρικά πρόσωπα. «Το θέμα της ημερίδας δεν είναι αν ο Αιμιλιανός και η συνοδεία του αγίασαν. Το θέμα είναι, το τι κάνουμε, όταν μεταξύ μας έχουμε έναν άγιο και πόσο αντάξιοι στην θυσία του και στο παράδειγμά του είμαστε», τόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, κλείνοντας τις εργασίες της Ημερίδας.

Την επομένη, Κυριακή 1 Οκτωβρίου, τελέστηκε Αρχιερατικό μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο οποίο ο κ. Δαβίδ ευχήθηκε να είναι το τελευταίο, ώστε να τους τιμούμε και να τους εορτάζουμε πλέον ως αγίους, αν ο Θεός θελήσει.

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον ανδριάντα του Αιμιλιανού Γρεβενών στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου, κλείνοντας ένα διήμερο μνήμης και τιμής προς τα ιερά αυτά πρόσωπα του τόπου μας.























































































































