Αν η σημερινή ανθρωπότητα ναυαγήσει στην ξέρα της αυτοκαταστροφής της, μήπως θα έπρεπε προηγουμένως να έχει αφήσει κάποιο μήνυμα για τις μελλοντικές γενιές, αν αυτές υπάρξουν;



Ένας Πολωνός επιστήμονας πήρε την πρωτοβουλία να θάψει σε μια τρύπα βάθους πέντε μέτρων στους αρκτικούς πάγους μια χρονοκάψουλα, η οποία περιέχει μια επιλεκτική σύνοψη των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων της εποχής μας. Το σύγχρονο «μπουκάλι» είναι ένας κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 60 εκατοστών, που περιέχει μια πληθώρα πληροφοριών και δειγμάτων της φύσης και του τεχνολογικού πολιτισμού μας: DNA από διάφορους έμβιους και άβιους οργανισμούς (ανθρώπους, αρουραίους, σολομούς, πατάτες κ.α.), μια μέλισσα μέσα σε ρετσίνι, σπόρους φυτών, μικροοργανισμούς, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα ανιχνευτή ακτινοβολίας, ένα επιταχυσνσιόμετρο, μια πιστωτική κάρτα, ένα ρολόι χειρός, μία φωτογραφία της Γης όπως φαίνεται από το διάστημα (φυλαγμένη μέσα σε πορσελάνη για να διατηρηθεί) κ.α. Ακόμη περιέχει τμήμα ενός μετεωρίτη ηλικίας 4,5 δισεκατομμυρίων ετών που έπεσε στη Γη, ένα κομμάτι βασαλτικής λάβας από έκρηξη ισλανδικού ηφαιστείου, άμμο από τη Ναμίμπια της Αφρικής που περιέχει μικροσκοπικά διαμαντάκια και άλλα γεωλογικά δείγματα. Η πρωτοβουλία -κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού- ανήκει στον Μάρεκ Λεβαντόφσκι, επιστήμονα του Ινστιτούτου Γεωφυσικής της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και η κάψουλα θάφτηκε κοντά στον Πολωνικό Πολικό Σταθμό στο ακριτικό νησί Σβάλμπαρντ, σύμφωνα με το Nature. Το μήνυμα δημιουργήθηκε με αφορμή την 60ή επέτειο δημιουργίας του Πολικού Σταθμού της Πολωνίας και οι επιστήμονες έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο γεωλογικό περιοδικό Gondwana Research.



Ο κύλινδρος μπορεί να παραμείνει θαμμένος στους πάγους για πάνω από 500.000 χρόνια, προτού ανέβει ξανά στην επιφάνεια λόγω γεωλογικών αναστατώσεων, ανόδου της στάθμης της θάλασσας, διάβρωσης ή άλλης αιτίας. Αλλά, όπως σχολίασε ο διακεκριμένος γεωλόγος Γιαν Ζαλάσιεβιτς του βρετανικού Πανεπιστημίου του Λέστερ, πρωτοπόρος της ιδέας της νέας Εποχής της Ανθρωποκαίνου, «τα λιγοστά πράγματα που περιέχει η κάψουλα, θα είναι σταγόνα στον ωκεανό ανάμεσα στην τεράστια ποικιλία τεχνο-απολιθωμάτων, που οι άνθρωποι θα αφήσουν πίσω τους ως γεωλογικά απομεινάρια». Ο ίδιος πρόβλεψε ότι η κάψουλα πιθανότατα θα έλθει στο φως πολύ νωρίτερα από τα 500.000 χρόνια, καθώς έχει θαφτεί σε ένα μέρος μόνο λίγα μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. «Είναι σίγουρο ότι η χρονοκάψουλά μας θα βρεθεί κάποια μακρινή μέρα και αυτοί που θα την ανακαλύψουν, θα είναι ικανοί να καταλάβουν το μήνυμά της.

Αν κοιτάξουν προσεκτικά στο εσωτερικό της – όπως εμείς π.χ. κάναμε με την πυραμίδα του Χέοπα και τους τάφους στο εσωτερικό της- θα κατανοήσουν ποιοί ήμασταν», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι. Πολύ αισιόδοξος είναι. Κι αν οι απόγονοί μας έχουν στο μεταξύ ξαναγυρίσει στην εποχή των σπηλαίων, σίγουρα θα μπορούν να καταλάβουν τι είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μια πιστωτική κάρτα; ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

