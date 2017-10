Οκτώβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Χαίρονται οι υπερχρεωμένες χώρες με τη φυγή του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών; Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δεν φαίνεται να συμμερίζεται αυτή την άποψη.



Ο πρόεδρος της Κομισιόν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Bild, τόνισε πως οι Ελληνες γνωρίζουν ότι ο Σόιμπλε τάχθηκε επίσης υπέρ των συμφερόντων τους την κρίσιμη στιγμή. Σημειώνει ακόμη ότι συχνά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα για τον Σόιμπλε και τη Γερμανία. Ακόμη, ο Γιούνκερ χαρακτήρισε «γερμανικό παραμύθι» την άποψη ότι μόνον ο Σόιμπλε έχει υποστηρίξει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αναφερόμενος στα νέα καθήκοντα του πρώην υπουργού Οικονομικών, σχολίασε ότι θα γίνει ένας εξαιρετικός πρόεδρος της Βουλής. Σε ερώτηση για το αν μια ενδεχόμενη αδιάλλακτη στάση του κόμματος FDP έναντι των υπερχρεωμένων κρατών μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την ΕΕ, ο Γιούνκερ απάντησε ότι το CDU της Μέρκελ είναι ένα έμπειρο ευρωπαϊκό κόμμα, ότι δεν μπορεί να διακρίνει πρόθεση απομάκρυνσης των Πρασίνων από την Ευρώπη (το αντίθετο ισχύει, λέει) και εξέφρασε την ευχή το FDP να θυμηθεί ότι είναι το κόμμα του Χανς-Ντίντριχ Γκένσερ.



Τέλος, σχετικά με την προσφυγική κρίση, τονίζει ότι ήταν σωστή η απόφαση του Βερολίνου να υποδεχθεί μεγάλο αριθμό προσφύγων. Ακόμη, ανέφερε ότι περισσότεροι από 17.000 υπάλληλοι της νέας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής στηρίζουν τους 100.000 εθνικούς συνοριοφύλακες και τις περιπολίες σε Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία και Ισπανία. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 2nd, 2017 at 18:02 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.