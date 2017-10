Οκτώβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Νέα έρευνα δείχνει πως η υπερβολική διέγερση του εγκεφάλου μπορεί να είναι αντιπαραγωγική στους χώρους εργασίας για όσους έχουν πατήσει τα 40. Η διέγερση του εγκεφάλου είναι σημαντική σε κάθε στάδιο της ζωής μας και πολλές φορές εξαρτάται από τις ώρες εργασίας.



Η εργασία όμως μπορεί, σύμφωνα με μια νέα έρευνα, να είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, καθώς άλλες φορές διεγείρει την λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ άλλες φορές το να δουλεύει κανείς πολλές ώρες, η κούραση και το άγχος μπορεί να βλάψουν τις γνωστικές λειτουργίες. Με λίγα λόγια, όπως η υπερβολική άσκηση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, έτσι και η υπερβολική διέγερση του εγκεφάλου μπορεί να είναι αντιπαραγωγική. Σύμφωνα, λοιπόν, με μια νέα έρευνα που αφορά την εργασία και τα ωράρια, οι άνθρωποι άνω των 40 ετών δεν πρέπει να δουλεύουν πολλές ώρες, καθώς έτσι μπορεί να επιταχύνουν την γνωστική παρακμή. Τα κύρια συμπτώματά της είναι η αδυναμία συγκέντρωσης και τα προβλήματα μνήμης, τα οποία συνήθως έρχονται ως αποτέλεσμα πολλών ωρών εργασίας. Οι ερευνητές πιο συγκεκριμένα βρήκαν ότι οι εργαζόμενοι άνω τον 40 ετών θα είναι καλύτερο να δουλεύουν τρεις ημέρες την εβδομάδα. Η απόδοσή τους βελτιώνεται, όταν δουλεύουν περίπου 25 ώρες την εβδομάδα, ενώ ανακάλυψαν ότι όταν ξεπερνιούνται αυτές οι ώρες, ξεκινάει η κούραση και το στρες. Η έρευνα έγινε με 3.000 άνδρες και 3.500 γυναίκες στην Αυστραλία, όπου τους έγιναν διάφορα τέστ και μελετήθηκαν οι συνήθειές τους στη δουλειά.



Διαπιστώθηκε ότι όσοι εργάζονται 25 ώρες την εβδομάδα, έχουν την καλύτερη απόδοση, ενώ αυτοί που δουλεύουν 55 ώρες την εβδομάδαέχουν πολύ χαμηλή, χαμηλότερη απόδοση και από τους άνεργους ή τους συνταξιούχους συμμετέχοντες. «Πολλές χώρες πάνε να αυξήσουν το όριο ηλικίας που θα μπορεί ο πολίτης να βγαίνει στη σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι καλούνται να συνεχίσουν να δουλεύουν σε πιο προχωρημένα στάδια της ζωής τους. Γι΄ αυτό τον λόγο οι ώρες εργασίας είναι πολύ σημαντικές για να διατηρηθούν οι γνωστικές λειτουργίες σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να πρέπει να δουλεύουν part time» σημείωσε χαρακτηριστικά ο συντάκτης των τεστ, καθηγητής Colin McKenzie. bovary loading…

