Οκτώβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΥπΑΑΤ για τα κριτήρια μοριοδότησης της νέας προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Οι προτάσεις μας θα αποσταλούν στον Βουλευτή κ. Χρήστο Μπγιάλα και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με στόχο τις επόμενες μέρες να γίνει συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ για την ενίσχυσή τους. Βαγγέλης Σημανδράκος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών

