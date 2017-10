Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Παραδοσιακό και γευστικό πιάτο της σκανδιναβικής κουζίνας. Υλικά για 4 άτομα 700 γραμμάρια μοσχαρίσιο κρέας κομμένο σε κομμάτια

4 καρότα κομμένα σε ροδέλες

10 πατάτες κομμένες σε κομμάτια

80 γραμμάρια βούτυρο

1 κουνουπίδι

1 κύβο βοδινό

2 κρεμμύδια

αλάτι

πιπέρι Εκτέλεση Ζητάτε από το χασάπη να σας κόψει το κρέας σε κομμάτια και αφού το πλύνετε το αλατοπιπερώνετε. Ζεσταίνετε σε ένα τηγάνι το βούτυρο ή λίγο ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρέας. Μόλις πάρει λίγο χρώμα ρίχνετε μέσα στο τηγάνι και το κρεμμύδι. Μεταφέρετε το σοταρισμένο κρέας με τα κρεμμύδια σε μια κατσαρόλα. Ρίχνετε το μισό κύβο και αφήνετε το κρέας να βράσει για 30 λεπτά περίπου μέχρι να μαλακώσει. Όταν μαλακώσει προσθέτετε τις πατάτες σε κομμάτια, τα καρότα και το κουνουπίδι και βάζετε εάν θέλετε και τον υπόλοιπο κύβο. Αν χρειαστεί προσθέτετε λίγο νερό, προσέχοντας να μη γίνει σούπα. Αλατοπιπερώνετε, αν χρειάζεται και μόλις μαλακώσουν και τα λαχανικά είναι έτοιμο.

