Οκτώβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών επιστημονική Ἡμερίδα γιά τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Γρεβενῶν Αἰμιλιανό Λαζαρίδη.

Δείτε τους χαιρετισμούς των επισήμων:





Η έναρξη της ημερίδας από τον Μητροπολίτης Γρεβενών κ.Δαβίδ:

Ο Ἱστορικός – Ἐρευνητής Ἀλέξανδρος Τζιόλας, παρουσίασε ἱστορικό, ἀρχειακό φωτογραφικό ὑλικό:

Εικόνες:























