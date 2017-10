Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ο 20χρονος Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με σπουδαία οδήγηση στην Μαλαισία πήρε την νίκη στην Formula 1. Eτσι άφησε πίσω του τον Χάμιλτον, ενώ τρίτος ήταν ο Ρικιάρντο, εκπληκτικός ο Φέτελ στην 4η θέση, αν και εκκινούσε τελευταίος.



Αναλυτικά η κατάταξη στο Grand Prix: Η βαθμολογία των οδηγών: Βαθμολογία κατασκευαστών Mercedes 503 Ferrari 385 Red Bull 270 Force India 133 Williams 65 Toro Rosso 52 Renault 42 Haas 37 McLaren 23 Sauber 5 iefimerida loading…

