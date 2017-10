Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η Audi παρουσίασε επίσημα το E-Tron FE04, το πρώτο της μονοθέσιο για το πρωτάθλημα Formula E, που ταυτόχρονα είναι και το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο της εταιρείας, που για μια σχεδόν δεκαετία κυριάρχησε με τους diesel ΤDI στο Le Mans.



Στις δύο περασμένες σαιζόν η Audi λειτούργησε υποστηρικτικά στην ομάδα ABT Schaeffler που μετείχε στο πρωτάθλημα της Formula E. Για τη νέα (σαιζόν) και με πλήρη εμπλοκή της Audi πλέον, τα αυτοκίνητα θα έχουν αρκετά πιο συγκρατημένη εμφάνιση, προκειμένου να ταιριάζουν καλύτερα με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Παράλληλα υπάρχει ένας ανασχεδιασμένος ηλεκτροκινητήρας, χρήση ανθρακονημάτων σε ακόμα περισσότερα σημεία, μετάδοση μίας σχέσης και πολύ όμορφες ζάντες.



Οδηγοί θα είναι ο πρωταθλητής του 2017 Lucas di Grassi και ο Daniel Abt, ενώ ο τρεις φορές νικητής του Le Mans Αllan McNish θα έχει την εποπτεία. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 1st, 2017 at 15:06 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.